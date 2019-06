Nun geht es an die Arbeit

Die Umgestaltung beziehungsweise Aufwertung von Dorfteich und Barfußpark gehört zu den Maßnahmen, die im Rahmen des Ikek (Integriertes kommunales Entwicklungskonzept) vorgeschlagen worden sind. Nun geht es in die konkrete Planungsphase und im Herbst an die Umsetzung. „Hoffentlich passend zum Saisonstart des Barfußparks Ende April 2020 sollen die Arbeiten dann beendet sein“, skizziert Peters den Zeitplan.

Das Ikek macht für Peters durchaus Sinn. Denn nur derjenige, der einen Plan habe, könne auch auf ein Ziel hinarbeiten. Zum anderen gebe es im öffentlichen Bereich eine Vielzahl verschiedener Fördertöpfe, mit deren Unterstützung, also finanzieller Förderung, die Realisierung kommunaler oder öffentlicher Projekte deutlich leichter falle. „Je nach Projekt kann unsere Kommune schauen, welche Förderkulisse für das jeweilige Projekt ideal geeignet ist oder ob wir gegebenenfalls ein kleines, einfaches Projekt auch mal ohne Förderung realisieren. Grundsätzlich gilt für fast alle Förderkulissen eines: Gefördert werden keine fixen Ideen sondern nur Projekte, die strategisch in einem großen Ganzen eingebunden sind. Das ist für Lienen unser Ikek – quasi als Eintrittskarte für den Zugang in Gespräche mit Fördergebern.“

Trotz dieser Eintrittskarte dauert es, bis Projekte realisiert werden können. Zum einen bedürfe die Umsetzung eines jeden Projektes einer gewisse Vorplanung, die Abstimmung mit anderen Behörden, die Erstellung von Projektskizzen und mehr. Auch die Auswahl und Entscheidung für eine geeignete Förderkulisse sowie der Förderantrag selbst bedürfe personeller Ressourcen. Ressourcen, die seitens der Verwaltung mit der aktuell vorhandenen Personaldecke der Gemeinde Lienen nicht leicht auszufüllen seien. Zum anderen befinde sich die Gemeinde im Haushaltssicherungsverfahren. Bei jeder Förderung werde auch der Einsatz von Eigen­mitteln erfordert, welche bei einer Kommune im Haushalt einzuplanen und von der Aufsicht zu genehmigen sind.

Aufsichtsbehörde ist für Lienen der Kreis Steinfurt. Er überwacht den Haushaltsplan, seine Einhaltung und damit auch die Ausgaben der Gemeinde. „Die Gemeinde und der Rat können also nicht frei schalten und walten. Sie müssen sich, ihr Tun und ihre Ausgaben erklären und gegebenenfalls anpassen, reduzieren oder sogar streichen, um den Haushalt einzuhalten. Das führt gelegentlich dazu, dass wir Bürger unsere Ansprüche, die wir an die Gemeinde haben, nicht immer befriedigt sehen“, schildert Peters die Sachlage.

Die Erstellung des Ikek sei gefördert und das Ergebnis auf der Homepage der Gemeinde Lienen veröffentlicht worden. „Das Ikek ist eine Ideen­sammlung, roter Faden und Konzept – es ist aber kein Geldgeber zur Umsetzung von Projekten“, erläutert der Vorsitzende.

Auch vor dem Ikek sind Förderanträge gestellt worden und es musste lange auf eine Antwort gewartet werden. Warum das so war, begründet Peters wie folgt: „In der Vergangenheit sind einige kleinere Einzelprojekte mit Hilfe von Fördergeldern realisiert worden. Einige Projekte allerdings wurden als Einzelprojekte auch abgelehnt. Das ist zumal dann besonders ärgerlich, wenn große Projekte durch einen eingereichten Förderantrag in der mitunter langen Entscheidungsphase quasi auf Eis liegen. In dieser Zeit (teils auch mehrere Jahre) dürfen keine Arbeiten oder Teilarbeiten an diesem Projekt erfolgen“, so Peters. „Dafür verantwortlich ist zumeist eine Klausel in den Förderanträgen, die dafür sorgt, dass zwischenzeitliche Arbeiten den gesamten Förderantrag zunichtemachen. Wird der Förderantrag dann nach dieser langen Zeit abgelehnt, ist in diesem Bereich tatsächlich Stillstand gewesen. Dies durften wir hier in Lienen leider mehrfach erleben.“