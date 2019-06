Senioren ins Grüne begleitet

Schüler und Schülerinnen der Realschule hatten bereits im vergangenen Jahr, auch damals organisiert von Friederike Pellengahr (LaGa) und Marianne Schmalen, Realschule Bad Iburg, unter dem Motto „Schüler begleiten Senioren“ an drei Tagen die älteren Menschen auf die LaGa begleitet. Diesmal fanden sich elf junge Frauen, die die Senioren, die einen Rollstuhl benötigen, ins Grüne fuhren.

Schmalen attestiert ihren Schülerinnen „eine hohe soziale Bereitschaft“ und eine „hohe Motivation“. Es sei überhaupt kein Problem gewesen, die jungen Leute zum Mitmachen zu bewegen. Zudem ergebe sich ein Win-Win-Situation, so die engagierte Lehrerin: Die jungen Menschen wären sehr interessiert an der Lebensgeschichte der Älteren, diese wiederum wären gern mit den jungen Leuten unterwegs. Auch in den Einrichtungen sei man „dankbar“ – könnten sie doch sonst nicht mit einer solch‘ großen Gruppe einen Ausflug unternehmen. „Herrlich“ findet denn auch der 80-Jährige Manfred Peterich den Besuch auf dem Baumwipfelpfad, er habe sich „schon sehr darauf gefreut“, sagt er.