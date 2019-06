Afrikanischer Funke springt über

Eine versöhnende Haltung und verbindende Wege seien Ausdruck der Stärke der christlichen Gemeinschaft, so Mutombo weiter. „Gottes Geist hat Kraft wie Wind und Feuer. Zwei Elemente der Natur, Symbole der Energiequelle und Lebendigkeit.“ Der Geist Gottes wirke als verbindende Energie zwischen Menschen hier und weltweit, trotz ihrer Unterschiede. Nicht die Abwesenheit der Konflikte, Spannungen oder zahlreichen Herausforderungen, sondern die Fähigkeit, mit ihnen umzugehen und sie zu beseitigen, mache die Stärke der Gemeinschaft aus, so Mutombo.

In Afrika werde abends am Ende eines Arbeitstages ein Feuer angezündet. Die Menschen kommen zusammen, tauschen sich aus, geben sich gegenseitig Hilfe und Ratschläge. So stehe das afrikanische Feuer für Hoffnung und Solidarität, für einen Versöhnungsort, berichtete der Regionalpfarrer. Die christliche Gemeinschaft erweitere den Horizont, überwinde kulturelle, nationale, soziale und intellektuelle Mauern. Sie öffne Räume der Begegnung, und lasse Unterschiede zur Bereicherung werden.

Die afrikanische Freude am Glauben sprang auch schnell auf die Gottesdienstbesucher über. Das Blechbläserensemble des Kirchenkreises unter Leitung von Ursula Maria Busch gestaltete den Gottesdienst mit afrikanischen Liedern wie „Masithi Amen“, „Messiah ist the King oft Kings“ und „We are marching in the light of God““. Schnell klatschten die Besucher freudig mit.

Annette Salomo, Vorsitzende des Partnerschaftskomitees im Kirchenkreis Tecklenburg, informierte über Projekte der Partnerschaftsarbeit: „Heute feiern die Christen im Evangelischen Kirchenkreis Wesel und im Kirchenkreis Otjiwarongo in Namibia zur gleichen Zeit Partnerschaftsgottesdienste und singen die gleichen Lieder“, berichtete sie. Alle drei Kirchenkreise verbindet seit über 35 Jahren eine starke Partnerschaft. „Wir sind sehr dankbar für diese Zeichen der Verbundenheit.“ Wechselseitige Begegnungen machen weite Teile der Partnerschaft aus, erklärte sie der Gemeinde. Im vergangenen Jahr ist sie mit Pfarrer Mutombo und Dirk Schoppmeier, Leiter der Evangelischen Jugendbildungsstätte, in den Gemeinden in Otjiwarongo zu Gast gewesen. Im Juli reist nun das Blechbläserensemble des Kirchenkreises Tecklenburg für zweieinhalb Wochen nach Namibia, um auf musikalischer Ebene in den Austausch zu treten.

Beim aktuellen Partnerschaftsprojekt mit dem Titel „this is me“ gehe es um den Austausch zehn junger Frauen aus Deutschland und Namibia. Sie treffen in diesem Jahr in den Kirchenkreisen Tecklenburg und Wesel aufeinander. Im Mittelpunkt stehe die Frage, was es bedeute, heute als Frau in der Gesellschaft zu leben. Im Jahr 2020 findet ein weiterer Austausch in Namibia statt.

Da Simbabwe 2020 im Mittelpunkt des Weltgebetstags steht, stellte die ehemalige Schulreferentin der Kirchenkreise Steinfurt-Coesfeld-Borken und Tecklenburg, Pfarrerin Kerstin Hemker, ein Projekt vor, in dessen Rahmen Stoffe, die mit dem Weltgebetstagsmotto bedruckt sind, in Simbabwe produziert werden. Im Juli reist sie mit einer Frauengruppe dorthin und bringt die Stoffe mit nach Deutschland.