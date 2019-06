Gestaltung soll kein Zufall sein

Bündnis will den Mobilen Baukulturbeirat des LWL ins Boot holen

Lienen -

Das Hick-Hack um die Pläne für das Kröner-Gelände und das Jägerhof-Areal haben in den vergangene Monaten gezeigt: Einerseits passiert was im Lienener Ortskern, andererseits gibt es aber keine definierte Leitlinie, wo die Reise in Sachen Gestaltung hingehen soll. Putz oder Klinker? Blockhafte Baukörper oder eher feingliedrige Strukturen? Soll Lienen seinen dörflichen Charakter bewahren oder ist auf Dauer eher urbane Bebauung erwünscht?