Sekretärin geht in Ruhestand

Lienen -

Nach 28-jähriger Tätigkeit als Gemeindesekretärin geht Elke Peters-Denter in den Ruhestand. Die Verabschiedung findet am Sonntag, 23. Juni, in der evangelischen Kirche währen des Gottesdienstes statt, der um 11 Uhr beginnt.