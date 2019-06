Johann Pris hat jetzt das Zepter

Der Reigen begann mit einem Umtrunk am Festzelt zur Begrüßung der Umzugsteilnehmer. Gemeinsam mit den angetretenen Mitgliedern des Schützenverein Lienen von 1893 wurde anschließend Königin Mandy Kleine Niesse mit Prinz Ingo samt Hofstaat am Vereinslokal Gravemeier empfangen. In Begleitung des Spielmannszug Brock marschierten die Schützen durch das Dorf zur Kranzniederlegung am Ehrenmal, wo Bürgermeister Arne Strietelmeier die Gedenkrede hielt, ehe es weiterging zur evangelischen Kirche. Nach dem ökumenischen Gottesdienst ging es direkt zum Festzelt an der Lindenallee.

Dort begann um 15.30 Uhr das Nachmittagsprogramm mit Kaffee und Kuchen sowie der Tombola. Für die Kinder war eine Hüpfburg aufgebaut, Tattoos für die kleinen und großen Kinder sowie Malen und weitere Spielmöglichkeiten waren ebenfalls vorhanden. Im Gemeindehaus wurde an der Laserschießanlage ein Kinderkönig ermittelt. Der Spielmannszug Brock unterhielt die Anwesenden mit musikalischen Einlagen. Die Schießwettbewerbe und das Königsschießen waren bereits am Pfingstsonntag durchgeführt worden.

Die Proklamation begann um 18 Uhr. Beim Kinderkönigsschießen hatte Melina Kleine Niesse ihren Titel nicht verteidigen können. Nachfolgerin wurde Lenja Scheller. Ihr zur Seite stehen Leon Petrull und Jana Petrull. Die drei bilden den Kinderhofstaat. Es folgte die Proklamation des neuen Königs von Kattenvenne. Johann Pris hatte sich Pfingstsonntag gegen alle Konkurrenten durchgesetzt und übernahm das Zepter von Mandy Kleine Niesse. Zur erwählte er Kim Kardin Lahme. Ehrendamen sind Mäggi Weißbäcker, Nina Feige, Nadine Hollenberg, Annalena Wermers, Michaela Krause und Jaqueline Auris. Anschließend fand die Siegerehrung in den Schießwettbewerben statt und es wurden langjährige und verdiente Mitglieder geehrt (sie Info-Kasten). Mit einer Tanzparty mit DJ Andre klang das Fest aus.