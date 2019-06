Seinen Auftakt nimmt das Fest am Freitag, 5. Juli , mit einer 80er-/90er-Jahre-Party, die musikalisch durch das Team von „Audiomotive“ aus Lienen gestaltet wird. Als Höhepunkt wird der Auftritt des ebenfalls in Lienen beheimateten Schlagersängers Alex Zapata erwartet.

Am Samstag, 6. Juli, findet ab 21 Uhr die „Party im Schützenzelt“ mit der Band „Nanu“ statt. Beste Unterhaltung ist dadurch garantiert, heißt es in der Ankündigung, denn die Band aua Horstmar stehe für exzellente Musik, Spaß und Partystimmung. Die Band aus Horstmar ist durch zahllose Auftritte auch im Münsterland, Osnabrücker Land und Emsland bereits bestens bekannt.

Nach dem ökumenischen Freiluft-Gottesdienst im Barfuß-Park wird am Sonntag, 7. Juli, der Shanty-Chor Ostbevern seine Zuhörer mit auf eine musikalische Reise nehmen. Am Nachmittag geben der Musikverein Lienen und der Spielmannszug TV Hohne ab 16 Uhr Platzkonzerte. Die beiden Kapellen sind seit Jahren vor allem für ihre große Bandbreite bekannt. So werden für die Freunde traditioneller Blasmusik wieder Märsche wie „Alte Kameraden“ oder „Preußens Gloria“ erklingen. Aber auch beliebte Melodien aus Film oder Musical haben bei den beiden Musikgruppen ihren festen Platz im Repertoire. Ausklingen wird der Sonntag mit dem berühmten Ständchen am Königstisch gegen 19 Uhr und der „Lienen in Grün“-Party, abermals mit „Audiomotive“, die um 20 Uhr beginnt.

Ann allen drei Tagen ist der Eintritt frei.