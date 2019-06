Nach 28 Jahren Wachwechsel im Gemeindebüro

Lienen -

Sie hat stolze 28 Jahre lang das Gemeindebüro in ihrer Verantwortung gehabt, die Krippenausstellung organisiert, den Gemeindebrief erstellt und vor allem vielen Menschen in der evangelischen Kirchengemeinde den Rücken freigehalten: Elke Peters-Denter, die am Sonntag in den Ruhestand verabschiedet wurde. Im Rahmen des Gottesdienstes, den Posaunenchor und Organist Harald Overmeyer begleiteten, führte Pfarrerin Verena Westermann die Lienenerin Silke Temme als Nachfolgerin von Peters-Denter ein.