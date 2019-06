Lienen -

Am Samstag, 29. Juni, ist es wieder so weit: Um 13 Uhr ist Anpfiff zum 3. Lienener Beach-Turnier. 28 Mannschaften aus dem Dorf und der Umgebung treffen dabei aufeinander. Sie spielen um 100 Liter Bier und 100 Würstchen. Die verrücktesten Fans, so steht es in einer Mitteilung, können außerdem noch ein 30-Liter-Fass mit dem beliebten Gerstensaft gewinnen.