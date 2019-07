Festtage mit den neuen Majestäten

Zum neunten Mal wurde das traditionelle Schützenfest im Rahmen des Dorffestes „Lienen in Grün“ am Dorfteich gefeiert. Nach Wochen der Vorbereitung begann am Freitag endlich das Fest mit dem Kinderschützenfest und einer 80er-/90er-Party mit audiomotive – professional sound & light aus Lienen sowie einem Auftritt des Lienener Schlagersängers Alex Zapata . Zahlreiche Schützen und Gäste verbrachten dabei einen Abend in ausgelassener Stimmung.

Am Samstag traten die Schützen um 15.30 Uhr am Haus des Gastes an, um das alte Königspaar Matthias und Corinna Voß auszuholen. Um 19.45 Uhr wurde dann die Proklamation des neuen Königs, Ernst-Rudolf Hunsche , vom ersten Vorsitzenden Tobias Elsäßer vorgenommen. Auch das Kinderkönigspaar wurde gekrönt: Mattis Huneke und Darleen Huneke lösten Fiete Dierkschneider und Mila Huneke als Kinder-Regentenpaar ab. Im Anschluss an die Proklamation fand die ausgelassene Party im Schützenzelt mit der Live-Party-Band Nanu statt.

Nach einem feierlichen Gottesdienst und einem beschwingten Konzert des Shanty-Chors Ostbevern marschierten die Schützen am Sonntag mit dem Musikverein Lienen und dem Spielmannszug TV Hohne zum Anwesen Hunsche an der Holperdorper Straße, um das neue Königspaar mit Hofstaat auszuholen. Am Ehrenmal an der evangelischen Kirche gedachten die Schützen ihrer verstorbenen Kameraden, aber auch all derer, die durch Terror und Gewalt ihr Leben geben mussten.

Vor dem Festzelt wurden zudem weitere Auszeichnungen vorgenommen: Geehrt für 25-jährige Vereinszugehörigkeit wurden Ruth Holkenbrink, Annegret Hukriede und Klaus-Dieter Kahl. Für besondere Verdienste um den Verein wurden Benjamin Hullmann, Hendrik Schmiemann und der Schießwart Heiko Wortmann ausgezeichnet.

Besonders stimmungsvoll war das berühmte „Ständchen am Königstisch“. Die Jagdhornbläser St. Hubertus Lienen, der Musikverein Lienen und der Spielmannszug TV Hohne sorgten für ausgelassene Fröhlichkeit bei den Majestäten, Schützen und Gästen. An das Ständchen schloss sich die Party „Lienen in Grün“ mit der Mobildisco „audiomotive – professional sound & light“ an.