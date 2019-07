An Lienen gibt‘s kein Vorbeikommen

Und dann gerät Kammann regelrecht ins Schwärmen: „Es ist ja nicht nur der Ort, der entscheidet. Es ist das ganze Umfeld mit dem Verein und den vielen Helfern. Und das ist hier optimal.“ Daran lässt Kammann keinen Zweifel: „Wir hätten schon mehrfach umziehen können. Angebote gab es immer wieder.“ Doch Lienen sei in der Szene ein fester Begriff, habe sich längst zur Marke entwickelt. „Wer sich fürs Finale qualifiziert hat, hat sich für Lienen qualifiziert“, bringt Kammann es auf den Punkt. Wichtigster Partner ist neben dem hiesigen Zucht-, Reit- und Fahrverein der LVM.

Deutschlandweit hat sich bis zum 30. Juni der viel versprechende Pferdenachwuchs an 22 Orten in Auswahlverfahren den geschulten Augen der Richter mit dem Ziel gestellt, im jeweiligen Zuchtgebiet eine der begehrten Fahrkarten für das Finale in Lienen zu lösen. Dort geht es jetzt um die Championatstitel für die Hengst- und Stutfohlen sowie um den Sieg für das beste springbetont gezogene Fohlen.

In die Veranstaltung inte­griert ist seit 2009 das Deutsches Elitestuten-Championat. Dreijährige Warmblut­stuten bewerben sich um den Titel der Championesse. Kammann: „Auch dafür haben wir jetzt die offizielle Anerkennung des Hannoveraner Verbandes als größten deutschen Zuchtverband. Auch die haben gemerkt, dass sie an Lienen nicht mehr vorbeikommen.“

Kammann und seine Mitstreiter laden alle Pferdeliebhaber und ausdrücklich auch Familien ein, am kommenden Wochenende zur Reitanlage am Nigge Weg zu kommen.