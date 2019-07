Im Frühjahr 2018 initiierten die Gemeinden Lienen und Glandorf das Projekt „Bürgerbus“ und wenig später begann der dazu gegründete Verein mit den Vorbereitungen. „Die größten Hürden bestanden in den langwierigen Genehmigungsverfahren, da das Projekt länderübergreifend zwischen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen abgestimmt werden musste und auch die Fördermaßnahmen aus unterschiedlichen Quellen kommen“, berichtet Rainer Biesler vom Bürgerbus-Verein.

Hinzu kam die lange Lieferzeit des Busses, da für die Genehmigung nur ein Niederflurbus in Frage kam, den es nicht „von der Stange“ gibt, sondern der extra bestellt werden musste. Das Fahrzeug ist ein Unbau auf Basis des VW-Bullis T6 mit niedrigem Einstieg. Ein Niederflurbus erlaubt den ebenerdigen Einstieg und somit auch die leichte Beförderung von Bürgern mit Hilfsmitteln wie Rollatoren oder Rollstühlen.

Seit Monaten und auch weiterhin wirbt der Verein um weitere Busfahrer. Unter dem Motto „Bürger fahren für Bürger“ stehen zurzeit etwa 20 Fahrer in den Startlöchern, die von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr einen Fahrplan abdecken, der auf den Fahrplan der DB am Bahnhof Kattenvenne abgestimmt ist. Es seien überwiegend ältere Fahrer, aber auch einige jüngere, denen die Anbindung an den Bahnhof Kattenvenne ein persönliches Anliegen sei. Biesler weiter: „Da diese Tätigkeit ehrenamtlich erfolgt und die Frequenz der Einsätze möglichst gering gehalten werden soll, werden weitere Fahrer gesucht, die Spaß am Busfahren haben, am Kontakt mit Mitbürgern und sich zwei- bis viermal im Monat für zwei bis vier Stunden in den Dienst der Gemeinschaft einbringen möchten.

Voraussetzung ist ein Führerschein Klasse 3 oder EU-Klasse B, Mindestalter 21 Jahre und mindestens zwei Jahre Fahrpraxis. Die Fahrer müssen gesund sein. Anfallende Kosten für Gesundheits-Checks werden vom Verein übernommen. Auch jeweils ein Betriebsarzt in NRW und Niedersachsen vermittelt der Verein. Der kümmert sich auch um die Ausstellung der Personenbeförderungsberechtigung und hilft bei der Beschaffung des erforderlichen polizeilichen Führungszeugnisses.

Mehr Infos dazu auf der Homepage des Vereins.