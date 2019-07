Die Zeche und das Rathaus erkunden

Die Sommerferien stehen unmittelbar bevor und damit auch das abwechslungsreiche Sommerferienprogramm. Auf zwei Veranstaltungen, die noch nicht ausgebucht sind, weist Anja Schmidt von der Tourist Information besonders hin.

Am Samstag, 27. Juli, geht es zur Zeche Zollverein . Die Tagesfahrt ist ein Angebot im Rahmen des Kulturrucksacks und eine gemeinsame Veranstaltung der Gemeinden Ladbergen, Lengerich und Lienen. Anmeldungen erfolgen über das Ferienprogramm. Teilnehmen können Kinder im Alter von elf bis 14 Jahren. Die Kosten liegen bei fünf Euro.

Die Zeche Zollverein war bis 1986 ein aktives Steinkohlebergwerk und ist heute Weltkulturerbe und bedeutendes Industriedenkmal. Das Gelände der Zeche wird mit einem Profifotografen erkundet. So können alle tolle Motive mit ihren Smartphones festhalten. Die besten Fotos werden in einer Ausstellung gezeigt.

Treffpunkt ist um 8.50 Uhr am alten Feuerwehrhaus in Lienen. Mitgebracht werden sollten ein Smartphone mit Powerbank und Speicherplatz, außerdem Taschengeld sowie Getränke und Essen für den Tag. Am Nachmittag gibt es bei einem Zwischenstopp im Centro Oberhausen noch die Gelegenheit zum Shoppen.

Es gibt noch freie Plätze In Lienen können die Kinder und Jugendliche aus über 80 Veranstaltungen wählen. Auch wenn die Verlosung der Wunschplätze bereits abgeschlossen ist, gibt es noch einige freie Plätze. Besonders beliebt sind auch in diesem Jahr wieder die Kreativangebote oder Walderlebnisse wie die Abendpirsch mit den Jägern oder eine Waldwanderung. Diese Angebote sind schon ausgebucht. Anders sieht es bei Fußball oder Soccer-Court aus, hier sind noch genauso Plätze frei wie beim Eseltrekking, der Rathaus-Rallye oder der Tagesfahrt zur Zeche Zollverein.Nähere Informationen gibt es beim Team der Tourist-Information Lienen ( 0 54 83/73 96 50, E-Mail touristik@lienen.de). ...

Wer wird Rathaus-Champion? Diese Frage stellt Bürgermeister Arne Strietelmeier am 7. August im Rahmen des Ferienprogramms. Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren sind eingeladen, die Verwaltung bei einem kleinen Quiz kennenzulernen. Der Bürgermeister stellt sich außerdem den Fragen der Kids. Los geht es um 10 Uhr.