Pferdekinder von hoher Qualität

Um am Deutschen Fohlenchampionat teilnehmen zu können, müssen die Züchter ihre Tiere auf einer Fohlenschau ausstellen. 25 Prozent der am besten bewerteten Fohlen dürfen dann am großen Finale in Lienen teilnehmen.

2009 wurde das Fohlenchampionat um die Deutsche Elitestutenschau erweitert, eine Schau für dreijährige Warmblutstuten, die sich über den Zuchtverband qualifizieren können.

Am Wochenende war wieder Fohlenchampionat. Nach erfolgreicher Qualifikation auf den bundesweit veranstalteten Fohlenschauen fanden sich die Finalisten vor der malerischen Kulisse des Teutoburger Waldes auf der liebevoll und mit Blick für Details hergerichteten Anlage des ZRFV Lienen ein.

Für die optimale Versorgung der zum Teil von weit her angereisten Pferde wurde ein Stallzelt aufgebaut, in dem die Stuten und ihre Fohlen ein zeitweises Zuhause fanden. Dort konnten sie sich von der Reise erholen, damit sie sich später optimal präsentieren können.

Auf dem Vorbereitungsplatz ließen die Pferdekinder neben ihrer Qualität auch ihren Charakter erkennen. Wo die einen aufgeregt die Umgebung betrachteten, gönnten sich andere noch einen kleinen „Snack“ bei Mama.

Vorgeführt wurden die Fohlen freilaufend neben ihren Müttern, die von sportlichen Führern ambitioniert vorgetrabt wurden. Um ein einheitliches Bild zu erreichen, hat der Veranstalter gelbe Shirts ausgegeben und um das Tragen von weißen Hosen gebeten. Die einzige Ausnahme waren die Läufer in grünen LVM-Shirts, die von den Ausstellern für die Vorführung ihres Pferdes gebucht werden konnten, falls diese nicht fit genug für die schnellen Runden im Trab waren oder sich ihr Pferd lieber vom Rand anschauen wollten. Bei diesen Freiwilligen handelte es sich teilweise um Profis aus renommierten Züchterfamilien.

Das Richtergremium besteht aus drei Richtern. Diese Gruppe bewertet Typ, Bewegungsablauf, Körperbau und Gesamteindruck mit Noten von 1 bis 10. Da es sich um ein offenes und getrenntes Richtverfahren handelte, halten die Richter ihre Bewertungskarten für alle sichtbar nach oben – ohne sich miteinander abzusprechen.

Nach einer gemeinsamen Schrittrunde mit allen teilnehmenden Pferden eines Rings wurden die jeweilig vergebenen Punkte zusammengezählt und die Sieger prämiert. Danach wurden die Fohlen offen von einem Mitglied des Richterkollegiums, am Samstagnachmittag von Dr. Eberhard Senckenberg, dem ehemaligen Leiter des Haupt- und Landgestüts Schwaiganger, beurteilt.

Er sprach dem Veranstalter ein großes Lob aus, „eine Veranstaltung mit hohem Rang und unverwechselbarem Charakter“ sei ihnen gelungen, die ihresgleichen suche.

Prämiert wurden an diesem Wochenende Reitponys, Spring- und Dressurpferde aus allen Zuchtgebieten Deutschlands. „Erstklassige Fohlen sind keine Zufallsprodukte, sie werden durch gezielte Anpaarungen von Topstuten und Spitzenhengsten gezüchtet“, erläutert Norbert Kammann , der mit seinem Unternehmen NoKa Sportmarketing von Anfang an Ausrichter des Fohlenchampionats ist. Gemeinsam mit Johanna Marheineke von der LVM organisiert er die Veranstaltung, die ihm spürbar am Herzen liegt. Die Münsteraner LVM Versicherung ist Hauptsponsor, Initiator und Ausrichter, sie fördert durch dieses besondere Engagement die deutsche Pferdezucht nachhaltig.

Zusammen freuen sich Marheineke und Kammann nicht nur über den reibungslosen Ablauf, sondern auch über die hohe Qualität der vorgestellten Pferde. Trotz nicht optimaler Wetterbedingungen zeigten sie ihr Vermögen und lassen auf eine erfolgreiche Zukunft hoffen. „Die dreijährigen Elitestuten sind von überragender Qualität, auch die Reitponys sind außergewöhnlich gut“, berichtet Kammann.

Mehr als 60 Stuten qualifizierten sich für das Deutsche Elitestutenchampionat. Bei den springbetonten Stuten siegte die hannoversch gezogene Starena, eine Stalypso-Acord II-Tochter aus der Zucht von Gerd Lücking. Bei den dressurbetonten Stuten konnte die Fürst Bellisaro-Don Crusador-Tochter Flora aus der Zucht von Janina Tamke die Richter überzeugen. Die beste Reitponystute kam aus Bayern, von Cosmopolitan D/Losander aus der Zucht von Anton Schindele junior.

Den Sieger der Hengstfohlen am Samstag stellte Dirk Lohmann. Sein United Touch S/Con Air-Fohlen wurde von den Richtern für seine außergewöhnliche Präsenz und seine typvolle Erscheinung ausgezeichnet.

Das beste Ponyfohlen kam aus dem Stall von Jill Mielezko-Veken, ein Golden Grey/A New Star I-Sohn.

Die drei bestplatzierten Fohlen jeder Sparte traten am Sonntag noch einmal gegeneinander an.

Ergänzt wurde die Ausschreibung in diesem Jahr erstmalig durch den von Ludger Beerbaum Stables präsentierten Goldfever-Ring, in dem die jeweils fünf besten Hengst- und Stutfohlen mit springbetonter Abstammung prämiert wurden. Als Preis winkte ein Deckgutschein über 1000 Euro.

Fohlenchampionat Lienen 2019 1/44 Eindrücke vom Fohlenchampionat in Lienen Foto: Birga Jelinek

Neben Championatstiteln für Stut- und Hengstfohlen gab es wertvolle Geld- und Sachpreise zu gewinnen. Auch fanden sich am Rande des Geschehens Kaufinteressenten, die Ausschau nach besonders vielversprechenden Fohlen hielten, denn wer weiß, vielleicht präsentierten sich dort zukünftige Medaillengewinner vor dieser Kulisse.

Der ereignisreiche Samstag klang beim Championatsfest aus, das Fachleuten aus ganz Deutschland den Rahmen für Züchtergespräche in ansprechendem Ambiente bot.

Gleichermaßen von Teilnehmern und Besuchern gelobt wurde die angenehme Atmosphäre des Fohlenchampionats. Diese ergibt sich einerseits durch den professionellen und strukturierten Ablauf, andererseits durch die liebevolle Gestaltung des Austragungsortes mit vielen kleinen Details, so dass man sich zum Verweilen eingeladen fühlt. Die Kinderspielecke, abwechslungsreiche Gastronomie und die passend dekorierten Tische taten ihr übriges und lockten auch Gäste aus der Umgebung an, die das Championat genossen und gerne im nächsten Jahr wiederkommen.