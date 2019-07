Familiär und voller Herzlichkeit

Darüber sind die Organisatoren Johanna Marheineke (LVM) und Norbert Kammann (NoKa) mit ihrem Team sehr froh, denn das Fohlen- und Elitestutenchampionat ist nicht nur irgendeine Veranstaltung für sie. Mit großem persönlichen Engagement wird in jedem Jahr am Fortbestehen und der Optimierung gearbeitet, um den hohen Stellenwert zu erhalten und auszubauen.

Einen großen Anteil an diesem Erfolg, der viel gelobten und geschätzten Wohlfühl-Atmosphäre, haben die engagierten Mitglieder des ZRFV Lienen. Mit vorbildlichem Einsatz verwöhnten sie die Aussteller, Richter und Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten und einer Herzlichkeit, die, so betonte man immer wieder, nicht selbstverständlich sei. So umgab das Championat eine hoch professionelle, aber auch familiäre Stimmung, die sich zudem bei den abschließenden Platzierungen zeigte.

Die Siegerfohlen und -stuten wurden gebührend gefeiert, das Publikum ließ sich von der Freude der Züchterfamilien anstecken, so dass die Stimmung immer neue Höhepunkte fand.

Der Finalsieger der Hengstfohlen, ein United Touch S/Con Air-Sohn, überzeugte die Richter durchgängig, so dass die Züchterfamilie um Dirk Lohmann zusätzlich den Sieg im Goldfever-Ring feiern konnte.

Dieter Lohmann, der Vater von Dirk, freute sich besonders, dass er dies miterleben konnte und die Reise aus Schermbeck auf sich genommen hatte. Neun Fohlen haben sie in diesem Jahr auf dem heimatlichen Hof. Dieser mehrfach prämierte Hengst, dem schon jetzt große Kraft und Sportlichkeit durch die Richter bescheinigt wurden, wird zu Hause liebevoll „Schätzken“ oder „Männlein“ genannt. Er zeichnet sich zusätzlich zu seiner sportlichen Qualität durch ein freundliches und zugewandtes Wesen aus, was den Umgang mit ihm zu einer täglichen Freude macht.

Dass Pferdezucht Familiensache ist, zeigte Familie Zahn eindrucksvoll. Ihre Stute Nadja d´Alpen, von FS Numero Uno aus einer FS Mr. Right Mutter, wurde von den acht- und zehnjährigen Kindern der Familie vorgeführt. Die beiden waren somit die jüngsten Vorführer und bewiesen damit einen wichtigen Charakterzug der dreijährigen Ponystute, die sich trotz der beeindruckenden Umgebung von den Kindern sehr gut führen ließ. Die schöne Fuchsstute gewann aufgrund ihrer hohen Bewegungsqualität das Elitestutenchampionat der Reitponys.