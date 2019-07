Wilde Hatz endet in Kattenvenne

„Der ,Krimi‘ begann am ,Tatort‘ Dörenthe: Der technische Leiter einer Münsteraner Firma entdeckte am Steuer einer seiner Silo-Züge einen fremden Mann, ging auf das Fahrzeug zu und wollte das ,Ding‘ klären. Der unbekannte Fahrzeuglenker hatte dafür wenig Verständnis, gab Gas, brauste los durchs Tecklenburger Land, verursachte unterwegs Unfälle und rammte einen Streifenwagen, bis der Sattelauflieger schließlich in Kattenvenne an einer dicken Eiche zum Stillstand kam.

Die Schutzpolizisten im Kreisgebiet wurden am Samstagabend gegen 23 Uhr in Alarmbereitschaft gesetzt: Ein Sattelauflieger mit Münsteraner Kennzeichen, Standort: Lengerich, hatte in Ibbenbüren einen Unfall verursacht. Der Fahrer war geflüchtet.

Die wilde Hatz begann. Der Unbekannte brauste in Richtung Tecklenburg, bog in der Bergstadt ab in die Bahnhofstraße Richtung Wechte, kam an der Kreuzung zum Südring auch kurz zum Stehen, trat aber wieder aufs Gaspedal, als zwei Polizeibeamte auf das Fahrzeug zugingen.

Über den Südring führte die Flucht in Richtung Osten. In Höhe der Autobahnauffahrt Lengerich war ein Streifenwagen postiert, mit eingeschaltetem Blaulicht. Ein Beamter gebot mit beleuchtetem Stoppsignal Halt. Der Flüchtling brauste mit unverringertem Tempo auf die Streifenbeamten zu, die sich mit ihrem Fahrzeug im letzten Moment in die BAB-Auffahrt retten konnten.

Die nächste Polizeistreife erwartete den Lkw-Dieb auf dem Südring vor der Kreuzung Ladberger Straße: Wieder forderten Blaulicht und Haltestab zum Stoppen auf. Der Amokfahrer versuchte dem Hindernis auszuweichen, schleuderte dann aber und traf mit dem Auflieger voll den Funkstreifenwagen. Die Beamte konnten zur Seite springen.

Trotz des Querverkehrs steuerte der Lkw-Lenker sein Geschütz bei Rot über diese Ampelkreuzung hinweg, brauste weiter in Richtung Osten.

Am Ende des Südringes bog der Flüchtling ein in die Warendorfer Straße, die allerdings vor Kattenvenne in einen schmalen Wirtschaftsweg mündet. Auf dieser fast einspurig zu nennenden Straße schlug der Amokfahrer zwei Pkw-Fahrer in die Flucht, die im letzten Moment noch rettende Grünstreifen fanden, bis der Auflieger auf dem holprigen, kurvenreichen Weg nach einem Schleudermanöver vom rechten Graben in den linken rutschte und von einer dicken Eiche endgültig gestoppt wurde. Die Eiche, so meldet es der Polizeibericht, stoppte die Amokfahrt exakt um 23.35 Uhr.

Der Rüstwagen der Lengericher Rettungswache musste anrücken, damit ein eingeklemmter Schwerverletzter geborgen werden konnte, der allerdings, wie er der Polizei erzählte, nicht gefahren haben will.

Der junge Mann, 25 Jahre alt, erwies sich nicht nur flüchtend als Nacheiferer der des Dauerflüchtlings Richard Kimble: Er versucht sich auf diese Weise, wie das TV-Vorbild, den Gesetzhütern zu entziehen. Der 25-Jährige und sein Begleiter, der trotz Einsatzes eines Hundeführers am Unfallort auch am Sonntag noch unauffindbar war, hatten sich ,unerlaubt aus der Justizvollzugsanstalt Lingen entfernt‘.

Warum die beiden jungen Männer dort einsaßen, war nicht zu erfahren. Was die Lengericher Polizisten am allerdings ermittelten, war die Tatsache, dass der „geflüchtete Flüchtling“ früher mal bei der Münsteraner Firma beschäftigt gewesen ist, der er nun den Silo-Zug entwendete.

Von dem Verletzten ließ die Polizei eine Blutprobe entnehmen. An dem Streifenwagen und der Zugmaschine des Sattelschleppers entstand nach Angaben der Polizei Totalschaden.