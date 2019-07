Bischof Benno II. als Geburtshelfer

Zumeist wird nämlich nicht die „Gründung“ eines Ortes gefeiert, sondern seine erste schriftliche Erwähnung. Und diese Erstnennung ist in 99 Prozent der Fälle nicht identisch mit der Entstehung eines Ortes. Vielmehr können beide Zeitpunkte sogar Jahrhunderte auseinander liegen. In hiesigen Breiten liegt das vor allem daran, dass erst mit Karl dem Großen und der Eingliederung Nordwestdeutschlands in seinen Herrschaftsbereich ab dem Jahr 800 n. Chr. die Schrift in die Region kam – und das auch nur ganz allmählich.

Zu diesem Zeitpunkt bestanden bereits zahlreiche Siedlungen. Sie konnten daher vorher noch gar nicht genannt werden, weil es eben keine schriftlichen Aufzeichnungen gab. Allerdings ist die Ersterwähnung nun einmal das einzige, einigermaßen konkrete Datum, das man hat.

Doch auch diese Ersterwähnungen selbst sind problematisch. Denn viele Orte werden erstmals in historischen Dokumenten genannt, die sich gar nicht aufs Jahr genau datieren lassen, wenn sie etwa in mittelalterlichen Abgabenverzeichnissen ohne genannten Abfassungszeitpunkt erwähnt werden. Zumindest ein genaues Jahr ist aber die Mindestforderung, wenn man ein Jubiläum begehen möchte.

Wann aber ist Lienen das erste Mal schriftlich erwähnt worden? Der Ortsname Lienen erscheint erstmals als „Lina“ in einem Schriftstück, in dem der Osnabrücker Bischof Benno II. dem Kloster Iburg diejenigen Besitzungen und Rechte bestätigt, die der Bischof den Iburger Mönchen in den Jahren zuvor geschenkt hatte.

Der Haken an der Sache ist allerdings, dass der bischöfliche Schreiber kein Datum in das Dokument eingefügt hat. Der heutige Historiker hat also das Problem, das alte Pergament zu datieren. Die Anhaltspunkte dafür sind die beiden im Schriftstück genannten Beteiligten: der Bischof Benno II. und das Kloster Iburg. Der Mönchskonvent wurde 1080 gegründet. Das Schriftstück kann also erst danach abgefasst worden sein. Bischof Benno II. starb im Jahr 1088. Das Dokument muss also vor dessen Tod entstanden sein. Somit ergibt sich ein Zeitraum zwischen 1080 und 1088. Lienen könnte so gesehen in neun Jahren zwischen 2030 und 2038 die Wiederkehr seiner Ersterwähnung vor 950 Jahren feiern.

Im Text des Schriftstückes findet sich allerdings eine Angabe, die es etwas genauer zeitlich einordnen lässt. Dort heißt es: „Und der Abt von Siegburg hat dieses Kloster in seine Obhut genommen, und er selbst hat geeignete Brüder für diesen Ort zur Verfügung gestellt, die das Kloster Iburg nach der Regel seines Klosters Siegburg leiten sollten.“

Die erwähnten Siegburger Mönche kamen 1082 nach Iburg. Das bedeutet aber, dass das Güterregister auf jeden Fall nach 1082 entstanden ist. Damit kann sein Entstehungszeitraum auf die Jahre zwischen einschließlich 1082 und einschließlich 1088 eingegrenzt werden.

Allerdings kamen 1085 noch einmal Mönche aus Siegburg nach Iburg, weil der alte Konvent das Kloster verlassen hatte. In Bennos Abwesenheit in Italien waren die Iburger Mönche von Bennos Gegnern bedrängt und vertrieben worden. Deshalb bat Benno den Abt Reginhard von Siegburg um eine erneute Entsendung von Brüdern nach Iburg, was auch geschah. Möglicherweise wurde das Güterverzeichnis also erst nach der Überweisung der zweiten Mönchsgruppe aus Siegburg 1085 ausgestellt, wodurch sich der Entstehungszeitraum auf 1085 bis 1088 verkürzen würde. Sicher ist allerdings nur eine Entstehung zwischen 1082 und 1088.

Wann sollte man nun aber ein Lienener Jubiläum feiern? Auf der sicheren Seite ist, wer das Jahr 1088 als Grundlage nimmt. Denn in diesem Jahr lag das Güterverzeichnis auf jeden Fall vor. Heißt: 2038 ist demnach das richtige Jahr zur Feier des Jubiläums „950 Jahre Ersterwähnung Lienens“.