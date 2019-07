Die 2008 gegründete Musikgruppe hat sich ganz den keltischen Folksongs verschrieben und wird diese im Rahmen ihres etwa dreistündigen Konzerts in Lienen zu Gehör bringen. Das Erfolgsrezept der Truppe ist nach eigener Aussage die Kombination ihrer Musik mit ganz viel Spaß an der Sache – für holländische Bands geradezu typisch.

Das Repertoire „de Keltische Keilers“, die in den Niederlanden durchaus erfolgreich und gern gesehene Gäste sind, umfasst Songs wie „The Wild Rover“, „Whiskey in the Jar“, „Mull of Kintyre“ und noch einiges mehr. Die Mitglieder der Gruppe kommen aus Nunspeet, ein Feriendorf in der niederländischen Provinz Gelderland.

Für sie ist die Stippvisite im Lienener Holperstübchen eine Premiere, auf die sie sich laut Pressemitteilung sehr freuen. Gleichwohl kennen sie sich in der Umgebung aus. So spielten die Musiker und Sänger von „De Keltische Keilers“ bereits fünf Mal in Bad Pyrmont und traten zwei Mal in Bad Rothenfelde auf.

Wer mehr über die Musiker aus den Niederlanden wissen möchte, bekommt Informationen unter www.dekeltischekeilers.nl .