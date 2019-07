Was dieses Zeug in sich hat, kann ab einer bestimmten Dosis tödlich sein. Besonders gefährdet sind Pferde und Rinder. Marco Hagemann , Nebenerwerbslandwirt aus Lienen, weiß das aus eigener Erfahrung: „Mir ist bereits eine Kuh auf einer Weide verreckt. Die Obduktion hat später ergeben, dass die Leber total Matsche war.“

Hagemann hat sich intensiv mit dem Jakobskreuzkraut beschäftigt, dass sich nach seiner Beobachtung in den vergangenen Jahren nicht nur in Lienen, sondern generell stark ausgebreitet hat. Die Pflanze ist in mehrfache Hinsicht tückisch: Erstens ist sie leicht zu verwechseln mit anderen harmlosen Blühern wie zum Beispiel Reinfarn. Zweitens: „Zwar machen Kühe und Pferde auf der Weide einen Bogen um die Pflanze. Doch ist sie abgeknickt, verflüchtigen sich die Bitterstoffe, und dann fressen die Tiere sie doch. Hinzu kommt: Im ersten Jahr bildet sie nicht einmal Blüten, sonder nur Rosetten. Und drittens: Das Gift lagert sich in der Leber ab und wird nicht abgebaut. Das ist ein schleichender Prozess, bis das Tier plötzlich stirbt“, erläutert Hagemann.

Das Einzige, was nach seiner Ansicht wirklich hilft, ist: rausreißen. „Aber bitte mit Handschuhen, denn das Gift wird auch über die Haut aufgenommen“, warnt Hagemann. Nicht nur fürs Vieh, auch für den Menschen sei das Gift schädlich. Rückstände seien schon im Honig, Milch und Salatmischungen festgestellt worden. Dass es Zeitgenossen gibt, die das Kraut bewusst in ihrem Garten wachsen lassen, ist ihm deshalb völlig unverständlich, könne aber auch das Ergebnis von Unwissenheit sein.

Der 38-jährige Züchter ist mit der Problematik bereits an den Vorstand des Landwirtschaftlichen Ortsvereins herangetreten und dort auf offene Ohren gestoßen. Nach den Sommerferien will er damit an die Verwaltung und den Rat herantreten. Denn, so Hagemann, das Jakobskreuzkraut sei vielfach an Straßenrändern und Gräben zu finden, die sich oft im Eigentum der öffentlichen Hand befinden.

„Es ist schwierig, die eigenen Flächen davon freizuhalten, wenn das Kraut rundherum blüht“, sagt Hagemann. Wohlwissend, dass er zum Wohle seiner Tier keine andere Wahl hat, als genau das zu tun. Sein Appell an alle, die Jakobskreuzkraut auf ihren Flächen oder im Garten haben: entfernen, bevor sie verblüht sind. Denn: „Eine Pflanze kann bis zu 100 000 Samen ausbilden, die wie bei Löwenzahn bei entsprechendem Wind zehn Kilometer oder noch weiter fliegen können.“