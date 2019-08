Lienen-Kattenvenne -

Offene Ehe eine heitere Farce? Annette Roth und Manne Spitzer gingen dieser Frage am Samstag in einer szenischen Lesung auf den Grund. Die verwunschene Kulisse des Heckentheaters in Kattenvenne bildete die Bühne für die Lesung der Tragikkomödie von Dario Fo „Offene Zweierbeziehung“.