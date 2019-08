Neue Arten machen sich breit

Im Gegensatz zu anderen Gegenden Deutschlands scheint der Waschbär im Tecklenburger Land noch nicht auf dem Vormarsch zu sein. Er wisse nur von einer Sichtung in der Nähe von Tecklenburg, sagt Oliver Maug, Hegeringleiter in Ibbenbüren. Nutria und Bisam hingegen machten häufiger Probleme. Auf die Waschbären hätten Jäger einen strengen Blick. Als Räuber bedrohten sie unter anderem Bodenbrüter – und werden deshalb in der Jagdzeit erlegt, so Maug. Es gelte, heimische Arten zu schützen, auch vor Dachs oder Fuchs. Das sei aber nicht leicht zu kommunizieren, weiß Maug.