Bürgerbus ist startklar

„Bürger fahren für Bürger“ so lautet das Motto des Bürgerbusvereins Lienen-Glandorf. Damit am Montag, 2. September, der Fahrbetrieb zwischen den Lienen und Glandorf sowie deren Ortsteilen Schwege und Kattenvenne aufgenommen werden kann, erhalten die ehrenamtlichen Bürgerbusfahrer den letzten Schliff in einer Schulung durch Katja Eckhoff , Bürgerbus-Koordinatorin der Regionalverkehr Münsterland (RVM).

Die Lienener „Chauffeure“ sind im jetzt im Haus des Gastes unterwiesen worden. Zunächst sprach ihnen Bürgermeister Arne Strietelmeier Dank aus für ihr ehrenamtliches Engagement im Dienst der Allgemeinheit, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

In der Schulung werden den Fahrern die Rechte und Pflichten eine Busfahrers vermittelt. Sie unterscheiden sich im wesentlichen nicht von Vorgaben für berufsmäßige Fahrer. Da das Fahrzeug aus verkehrstechnischer Sicht ein Pkw ist, gelten gewisse Regeln. Dazu gehören nach Angaben des Vereins beispielsweise die Anschnallpflicht für jeden Fahrgast, das Verbot, während der Fahrt zu stehen und eine Obergrenze von maximal acht Passagieren.

Um auch Fahrgäste, die auf Hilfsmittel angewiesen sind, befördern zu können, gab es durch Katja Eckhoff entsprechende fachliche Unterweisungen. Weitere Themen an diesem Tag waren das Verhalten bei Unfällen, dass Kassieren von Fahrgeld, Erläuterungen, wer mit überregionalen Dauerkarten befördert werden darf, sowie Hinweise auf die sicherheitstechnische Überprüfung vor Antritt jeder Fahrt.

Unterstützt werden die Fahrer im Bus von einem elektronischen System, dass ihnen die nächste Haltestelle und die vorgesehene Ankunftszeit anzeigt. Außerdem wird durch dieses System der notwendigen Dokumentationspflicht Rechnung getragen. Am Ende der dreistündigen Unterweisung überreichte die Koordinatorin die Lizenz zum Fahren des Bürgerbusses an die Teilnehmer.

Die offizielle Eröffnung der neuen Bürgerbus-Linie findet am Donnerstag, 29. August, ab 15 Uhr am Haus des Gastes in Lienen statt. Am darauffolgenden Wochenende stehen für die künftigen Busfahrerinnen und Busfahrer praktische Fahrübung auf der künftigen Strecke auf dem Fahrplan. Der Startschuss für den Linienverkehr fällt am Montag, 2. September, um 7.30 Uhr am alten Feuerwehrhaus in Lienen.

Damit endet dann die 18 Monate dauernde Vorbereitung des Projekts, bei dem viele bürokratische Hürden überwunden werden mussten. Dazu beigetragen hat die über die Landesgrenze Nordrhein-Westfalen-Niedersachsen gehende Linienführung. Deshalb, so der Verein, seien zahlreiche Gespräche mit Vertretern der Länder und der Verkehrsbetriebe erforderlich gewesen.