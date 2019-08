Die Gruppe beaufsichtigte unter Leitung ihres Wachführers auf drei Wachstationen den Strandabschnitt Hooksiel. Das Team bestand aus zwölf Wachgängern sowie sechs Praktikanten. Neben der Badeaufsicht wurden die Lienener nach eigenen Angaben auch als Sanitäter aktiv.

Im Zeltlager erfreuten sich die 17 Teilnehmer und fünf Betreuer an der familiären Stimmung. Gemeinsame Strandbesuche, Spiel- und Grillabende, eine Fahrradtour, Wasserski fahren sowie eine Funkübung in Form einer DLRG-Rallye gehörten zum Freizeitprogramm. Die guten Bedingungen nutzten sie zudem, um ihre Rettungstechniken in der Nordsee zu verbessern.