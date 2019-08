Auf die Frage, was ihm am besten gefallen hat, antwortete er: „eigentlich alles“. Damit meint er die Arbeit und den Sport mit Kindern in der Offenen Ganztagsschule, die Unterstützung der Übungsleiter beim Turnen und Tischtennis und auch die Arbeit als Übungsleiter sowie das Trainieren von jungen Fußballern – daneben ging er weiter seiner Tätigkeit als Schiedsrichter nach. Selbstverständlich steht er auch im Seniorenfußball den Schwarz-Weißen zur Verfügung.

Die Arbeit in der Geschäftsstelle mit Einblick in den Verwaltungsablauf eines großen Sportvereines habe ihm viele neue Erkenntnisse verschafft, so Diekamp , der zudem Übungsleiterscheine erworben hat.

Gut gefallen haben ihm die Begegnungen mit anderen jungen Leuten in der Sportschule Hachen im Sauerland, die ebenfalls als FSJler in anderen Sportvereinen tätig sind. Durch diesen Erfahrungsaustausch hat er, so der Verein, seine Persönlichkeit weiterentwickelt. Sicherlich auch wegen seiner zuvorkommenden und freundlichen Art sei er zum Sprecher der FSJler auf Landesebene gewählt worden.

Erik Diekamp kann nach eigener Aussage jedem jungen Menschen, der Interesse am Sport hat, ein Freiwilliges Soziales Jahr in diesem Bereich empfehlen. Besonders für eine spätere Ausbildung im pädagogischen oder sozialen Bereich sei dies hilfreich.

Der Sportverein Schwarz-Weiß Lienen wünscht Erik Diekamp für sein anstehendes Studium viel Erfolg, und bedankt sich für die tolle Zusammenarbeit. Interessenten an einem FSJ bei Schwarz-Weiß Lienen können sich an den Vorstand (E-Mail vorstand@swlienen.de) wenden.