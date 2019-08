Fachfrau für die Schokoladenseiten

Es ist ein Ferien-Freitag in Lienen. Im Haus des Gastes sitzt Anja Schmidt an ihrem Schreibtisch und blickt durchs Fenster. Während draußen einige Kinder im Barfußpark herumtollen, wartet die Leiterin der Tourist-Information auf Besucher. Doch die geben sich hier an diesem regnerischen Tag nicht gerade die Klinke in die Hand.

Zwei bis zehn Gäste pro Tag

„Gerade waren zwei Damen aus Ostwestfalen da“, berichtet Anja Schmidt. „Die wollten wissen, wie man von hier mit dem Fahrrad nach Lengerich kommt. Sie haben dann noch Prospekte aus dem Ständer mitgenommen und gesagt: Der nächste Urlaub kommt bestimmt . . .“ Neben Radfahrern seien es auch viele Wanderer, „die durch den Ort und zufällig hier reingeschneit kommen“, erzählt Schmidt weiter und blättert in ihrer Strichliste, in der jeder Besucher akribisch registriert wird. „Zwei bis zehn Leute sind es pro Tag“, verrät sie, „die meisten aus der Umgebung – Lengerich, Tecklenburg, Bad Iburg, aber auch schon mal aus Münster oder Osnabrück“.

Ein Barfußläufer aus Berlin

Der Gast mit dem weitesten Weg nach Lienen, an den sich die Tourismus-Fachfrau erinnert, kam aus der Nähe von Berlin und wollte an der Fackelwanderung in der Gemeinde teilnehmen. „Das war ein Barfußläufer, der schon bei allen möglichen Fackelläufen in Deutschland gestartet war und den es nun auch mal nach Lienen verschlagen hatte.“

Das Haus des Gastes. Foto: Kristian van Bentem

Die meisten Besucher haben alltäglichere Anliegen, wenn sie in das historische Fachwerkgebäude von 1775 kommen, das seit 1980 das Haus des Gastes beherbergt und damit, so Anja Schmidt, „die Info- und Anlaufstelle für alles ist, was mit Urlaub und Tourismus in Lienen zu tun hat“. „Was kann man in Lienen und Umgebung alles machen? Was liegt in der Gemeinde gerade an? Wie sind die Bus- und Bahnverbindungen? Welche Fahrrad- und Wanderrouten sind schön?“ In Lienen ist natürlich der Barfußpark ein Muss. Ein Flyer verrät zudem, wo es die schönsten Fachwerkhäuser in der Gemeinde zu sehen gibt.

Auch praktische Hilfe

„In der Umgebung kann ich zum Beispiel Wanderungen im Teutoburger Wald oder einen Ausflug zur Aussichtsplattform im Kalksteinbruch Calcis empfehlen“, so Schmidt, die nebenbei auch gerne praktische Hilfe leistet, wenn wieder mal bei Besucher des Barfußparks der sprichwörtliche Groschen fällt. Dann, wenn sie feststellen, dass sie nicht die passenden Münzen für die Schließfächer im Barfußpark im Portemonnaie haben, den Katzensprung in die Tourist-Information wagen und Anja Schmidt schon ahnt, welche Frage kommt. „Können Sie mir mal zwei Euro wechseln?“

„ Es gibt praktisch keine Frage, die ich hier nicht schon gehört habe. Es gibt praktisch keine Frage, die ich hier nicht schon gehört habe. “ Anja Schmidt

„Es gibt praktisch keine Frage, die ich hier nicht schon gehört habe“, sagt sie mit einem Schmunzeln. Und es gibt nicht viele, auf die sie keine Antwort hätte – außer die, für die sie hellseherische Fähigkeiten benötigen würde. Wenn sie zum Beispiel viel zu früh im Frühling Auskunft darüber geben soll, „ob die Kirschbäume in Holperdorp schon blühen“. Während sie darauf noch kompetent mit einem „Nein“ antworten kann, bleibt ihr bei der nicht seltenen Nachfrage „Aber wann denn?“ nur ein Achselzucken.

Arbeit hat sich gewandelt

Auf den Tag genau weiß Anja Schmidt, seit wann sie die Tourist-Info leitet: „1. März 2007“, kommt es wie aus der Pistole geschossen. „Seither hat sich die Arbeit sehr gewandelt“, urteilt sie. „Am Anfang hatte ich noch häufiger mit Zimmerbuchungen zu tun, aber das ist durch das Internet deutlich weniger geworden. Dass spontan nach Übernachtungsmöglichkeiten gefragt wird, kommt kaum noch mal vor“, berichtet sie. Dafür gebe es inzwischen andere Aufgaben. „Ich mache heute auch Öffentlichkeitsarbeit, unterstütze das Stadtmarketing, die Tourismus-Entwicklung und das Vereinsnetzwerken. Das Schöne an diesem Job ist, dass er sehr abwechslungsreich ist, ich vieles selber gestalten kann und ich viel mit Leuten ins Gespräch komme.“

„ So ein Nachmittag kann dann ziemlich lang werden. So ein Nachmittag kann dann ziemlich lang werden. “ Anja Schmidt

Doch es gibt eben auch Tage wie an diesem Freitagnachmittag, wenn Anja Schmidt die meiste Zeit alleine in ihrem Büro sitzt. „Dann ist es hier ganz schön einsam, und so ein Nachmittag kann dann ziemlich lang werden.“ Was dann hilft: „Kuchen oder Teilchen mit ganz viel Schokolade vom Bäcker nebenan“, verrät Schmidt, die als Fachfrau eben alle Schokoladenseiten von Lienen kennt.

Erste Anlaufstelle für Besucher

Sie, die die erste Anlaufstelle für Besucher in der Gemeinde ist, ist übrigens gar keine Lienenerin, sondern lebt in Bissendorf und pendelt aus dem Osnabrücker Land zu ihrem Arbeitsplatz im Haus des Gastes. Mit welchem Wort würde sie ihre längst liebgewonnene zweite Heimat beschreiben? „Hmmmm“, überlegt sie einen Moment. „Viele, die hier herkommen, sagen: Lienen ist ganz nett! Und auch wenn manche bei dem Satz vielleicht ,fuuuuuu . . .‘ stöhnen würden – ich finde, das trifft es genau.“