DRK von Resonanz positiv überrascht

Blutspender kann es nie genug geben. Doch gerade im Sommer, wenn viele Menschen im Urlaub sind, nähern sich die Blutreserven nicht selten einem bedenklich knappen Stand. Wenn dann noch so enorme Hitze herrscht, wie in den vergangenen Wochen, dann verschärft sich die Situation oft noch weiter. Man hat vielleicht besseres bei dem Wetter zu tun, als auf der Liege mit einer Nadel in der Vene auszuharren, oder befürchtet bei drückenden Temperaturen möglicherweise auch Probleme mit dem Kreislauf.

Umso erfreulicher war das Ergebnis der jüngsten Blutspende-Aktionen des Ortsvereins Lienen des Deutschen Roten Kreuzes in beiden Ortsteilen. „Der Dank geht wie immer sowohl an alle Teilnehmer als auch an den Blutspendedienst West, der wieder für die Entnahmen verantwortlich war“, sagte Kathrin Koban . „In der Grundschule in Kattenvenne durften wir in der Vorwoche 69 Spender, darunter vier Erstspender, begrüßen“, berichtete die Geschäftsführerin des Ortsvereins.

Noch mehr waren es am vergangenen Montag im Gemeindehaus in Lienen. Insgesamt 90 Personen folgten dem Aufruf und spendeten Blut. Auch dort gab es vier Erstspender. „Hätten wir hier alle, die erschienen sind, berücksichtigen können, wären wir sogar auf 99 Personen gekommen“, sagte Koban im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten.

„Wir waren angenehm überrascht über die starke Resonanz auf den Aufruf“, so die Geschäftsführerin weiter. Trotz der Ferienzeit sei diesmal keine merklich geringere Beteiligung zu spüren gewesen. „Vielleicht sind wegen des guten Wetters diesmal gar nicht so viele Leute weggefahren“, überlegte Koban. Dass es am Montag zudem merklich kühler war, dürfte sich ebenfalls positiv auf die Zahl in Lienen ausgewirkt haben. „Menschen, die sowieso bei Hitze Probleme haben, kommen sonst nicht.“

Kleine Probleme gab es diesmal nur abseits der Liegen. „Am Anfang hat der Drucker nicht funktioniert, deshalb mussten wir zunächst etwas warten“, sagte Koban mit einem Schmunzeln. „Aber danach ging alles recht schnell.“ Und nach dem Spenden warteten auf die Spender zur Stärkung unter anderem Kartoffelsalat, Würstchen und Obst.

Schon jetzt weist der DRK-Ortsverein auf die nächsten Blutspende-Aktionen hin, die am Montag, 4. November, in der Grundschule in Kattenvenne sowie am Montag, 11. November, im Gemeindehaus in Lienen stattfinden.