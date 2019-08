Mit dem Leiter des Hegeringes Lienen sprach unser Redakteur Kristian van Bentem

Welche Erlaubnis benötigen Jäger, um Waffen besitzen und bei der Jagd einsetzen zu dürfen?

Grotholtmann : Wir benötigen neben dem Jagdschein die sogenannte Waffenbesitzkarte. Diese beiden Dokumente berechtigen dann zum Besitz und Gebrauch – aber ausschließlich für die Jagd als Verwendungszweck.

Welche Waffen setzen Jäger dabei ein?

Grotholtmann: Vor allem Langwaffen. Dazu gehören Schrotflinten, die für die Treibjagd auf Flugwild wie zum Beispiel Enten, Fasane und Tauben oder Niederwild wie Hasen und Kaninchen benutzt werden – inzwischen übrigens grundsätzlich mit bleifreiem Schrot aus Stahl. Für die Jagd auf Schalenwild, also alles mit Klauen an den Füßen, werden Büchsen verwendet. Das Kaliber und die Schussenergie der Patronen sind genau für den jeweiligen Zweck festgelegt. Wir schießen ja nicht mit Kanonen auf Spatzen . . . Hartmut Grotholtmann Foto: Sigmar Teuber

Wofür brauchen Jäger Kurzwaffen – also Pistolen oder Revolver?

Grotholtmann: Für Fangschüsse – zum Beispiel um Tiere nach einem Wildunfall zu erlösen.

Wie viele Jagdwaffen gibt es wohl in Lienen?

Grotholtmann: Das kann ich nicht beziffern. Der eine Jäger hat zwei, der andere vielleicht sieben, weil er Opas Restbestände geerbt hat. Üblicherweise hat man eine Flinte, eine Büchse und eine Kurzwaffe – alles andere ist Luxus oder Hobby. Und jede Waffe muss ja auch bei der Kreispolizei angemeldet werden. Wenn einer dann die 32. Waffe haben möchte, wird sicherlich auch mal gesagt: So viele Hände hast Du doch gar nicht . . .

2017 wurden die Auflagen für die Waffenaufbewahrung verschärft. Welche praktischen Auswirkungen hat das für Jäger?

Grotholtmann: Der eine oder andere musste einen neuen Schrank anschaffen und sich umstellen. Ich kenne Leute in meinem Umfeld, denen die Waffenbesitzkarte entzogen wurde, weil sie dachten, sie könnten das nach dem Motto „Das habe ich doch immer so gemacht“ weiter so handhaben wie bei Opa. Jäger und Sportschützen werden inzwischen schon extrem streng kon­trolliert – aber das ist auch gut so.