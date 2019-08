Die Heimatvereine Lengerich, Lienen und Ha gen a. T.W. veranstalten am Samstag, 24. August, ihren traditionellen Schnatgang. Die Lienener Heimatfreunde treffen sich dazu um 14.30 Uhr auf dem Parkplatz am alten Feuerwehrhaus. Dort werden Fahrgemeinschaften gebildet. Der Schnatstein befindet sich im sogenannten Dreiländereck zwischen Hagen a.T.W., Lienen und Lengerich. Treffpunkt der Vereine ist um 15 Uhr auf dem Bauernhof Sudenfeld, Sudenfelder Straße 30. Von dort geht es zu Fuß zum Schnatstein. Eingeladen sind auch die drei Bürgermeister, um den rechtmäßigen Standort des am 29. August 1992 aufgestellten Grenzsteines festzustellen. Zudem soll die Geschichte dieser Grenze durch die drei Heimatvereine mit kurzen Vorträgen und Anek­doten näher beleuchtet werden. Anschließend geht es zum Kaffeetrinken ins Holperstübchen in Holperdorp, wo Plätze für die Teilnehmer reserviert sind.