Spiel, Spaß, Spannung und Information

Am dritten Sonntag im September findet jährlich der Sonnenblumenmarkt statt, informiert die Gemeinde in einer Pressemitteilung. In diesem Jahr wird am 15. September das Dorf im Zeichen der gelben Blumen stehen.

Vom Haus des Gastes bis zur Hauptstraße erstreckt sich der Markt über den Diekesdamm. An den Ständen finden die Besucher herbstliche Dekoideen, schöne Schmucktrends oder leckere Honigprodukte. Puppen- oder Kinderkleidung, Körnerkissen und modische Accessoires suchen ebenfalls Abnehmer, ebenso wie frische gebundene Blumensträuße (mit und ohne Sonnenblumen) und die Angebote an Bildern, Karten oder Büchern, heißt es weiter.

Auch für das leibliche Wohl werde wieder reichlich gesorgt – ob die klassische Bratwurst mit Pommes oder Federweißer zum Zwiebelkuchen, heißer Backfisch oder leckere Bratkartoffeln, jeder sollte auf den Geschmack kommen.

Rund um Kinder, Mitmachen und ums Ausprobieren dreht es sich auf der Hauptstraße, die wie schon 2018 zur Spielstraße wird. „Unter anderem durch das Engagement unserer Vereine und Institutionen wird hier allerhand geboten“, schreibt die Gemeinde in ihrer Ankündigung. Für leuchtende Kinderaugen will in diesem Jahr wieder die Freiwillige Feuerwehr sorgen, die Fahrzeuge aus ihrem Fuhrpark zeigt und über die Funktionen einzelner Geräte in den Fahrzeugen informiert.

Der Modellbau-Parcours wird zum Sonnenblumenmarkt wieder viele Fans und Schaulustige anlocken.

Helfen ist auch das Schwerpunktthema des Jugendrotkreuzes. Die Ortsgruppe aus Lengerich will Klein und Groß das richtige Verhalten im Notfall zeigen. Sie schminkt zudem auf Wunsch „absolut realistisch aussehende Wunden – garantiert ohne Schmerzen.“ Über das Leben im Wald informiert die rollende Waldschule. Dort erläutern Mitglieder des Hegerings, welche Tiere es im Wald in der Region gibt und wie man sie erkennt.

Freunde von alten Fahrzeugen freuen sich auf die Teilnahme der Heinkel-Freunde Lengerich und drümme tou, der Traktorfreunde Lengerich i.W. und auch auf Schulz Truck Modellbau. Nach Mitteilung der Gemeinde sind die Heinkelfreunde Stammgast beim Sonnenblumenmarkt und zeigen ihre historischen Fahrzeuge. Darunter sind verschiedene Heinkel-Roller der Typen 103 A1 oder 103 A2 oder Kabine aber auch eine BMW Isetta oder ein Fiat 500 L. Ebenfalls historisch sind die Fahrzeuge und Geräte der Traktorfreunde Lengerich. Unter anderem werden sie die Funktion einer Windfege – trennt das Spreu vom Korn – präsentieren und verschiedene Oldtimer-Schlepper, Traktoren und eine Kutsche ausstellen.

Modern sind im Vergleich dazu die Fahrzeuge von Schulz Truck Modellbau. Die Eigenbauten im Maßstab 1/87 überzeugen durch ihre Detailgenauigkeit. Überzeugen können sich die Besucher davon an Hand eines Originaltrucks, der unter anderem als Vorbild für das eine oder andere Modell genommen wurde.

Ebenfalls ganz modern ist der Bürgerbus, der ab dem 2. September im Einsatz sein wird und an diesem Tag vorgestellt werden soll. Außerdem wird der Verein über die Aufgabe als Fahrer informieren.

In diesem Jahr ist der Koala-Kindertraum Partner des Sonnenblumenmarktes. An insgesamt elf Event-Spielgeräten können sich die Kids erfreuen. Der Spielspaß kostet fünf Euro für den ganzen Tag. Tickets können am Tag oder im Vorverkauf für vier Euro bei der Tourist-Info erworben werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Kinder und Hobby-Händler sind zum Flohmarkt willkommen. „Wir können wieder kostenlose Standplätze zum Flohmarkt anbieten. Auf der Hauptstraße werden neben den Mitmachangeboten auch die Flohmarktstände Platz finden. Anmeldung für die Standplätze werden bei Optik Niemann, Hauptstraße 3, oder unter ✆ 0 54 83 / 76 96 angenommen. Als Ergänzung zum Markt sind die Geschäfte von 14 bis 18 Uhr geöffnet.