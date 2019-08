Die Fan-Offensive Ölberg richtet in Zusammenarbeit mit der DKMS eine Typisierungsaktion zur Knochenmarkspende aus – im Rahmen der Saisoneröffnung der Handball-Jugendspielgemeinschaft Tecklenburger Land, und zwar in der Sporthalle am Ölberg.

Am Samstag, 24. August haben Interessierte die Möglichkeit, sich im TVK-Vereinsheim von 16.30 bis 19.15 Uhr zu informieren und im Idealfall registrieren zu lassen. Bei der Registrierung wird mittels eines Stäbchens eine Speichelprobe entnommen. Diese wird dann ausgewertet und in die Spenderdatei aufgenommen. Die Kosten von 35 Euro pro Registrierung werden durch Spenden finanziert, sodass für die Spender keine Kosten anfallen.

Alle 15 Minuten erhält in Deutschland ein Patient die Diagnose Blutkrebs, heißt es in der Ankündigung. Eine oft lange und für Betroffene und ihre Angehörigen sehr kräftezehrende Therapie beginnt. Am Ende steht im besten Fall die Transplantation von Knochenmark eines bei der DKMS registrierten Spenders.

Aber für jeden zehnten Patienten gibt es keinen passenden Spender. Grund dafür ist unter anderem, dass in Deutschland lediglich knapp über sechs Millionen potenzielle Spender regi­striert sind.

Damit diese Zahl weiter wächst und sich so die Chancen auf eine Übereinstimmung bei der DNA erhöhen, hat sich die Fan-Offensive dafür entscheiden, dieses Angebot in das Handball-Event einzubinden.

Wer nach der Registrierung noch Lust auf hochklassigen Handball hat, kann direkt in der Halle bleiben. Um 17.30 Uhr trifft die HSG Hohne/Lengerich auf die Youngster des TV Emsdetten. Um 19.15 Uhr wird die Partie zwischen dem TV Kattenvenne und dem TV Bissendorf angepfiffen.

Auch am Freitag, 23. August, und am Sonntag, 25. August, finden Handballspiele sowie ein Handballschnuppertag für Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.