Freifunk in Lienen – „Wir haben es möglich gemacht. Aktuell haben wir zwei Router dafür im Haus des Gastes und am Dorfteich positioniert, über die jeder in diesem Bereich mit einem mobilen Endgerät, also in der Regel dem eigenen Handy, im Internet surfen kann“, freut sich Daniel Peters , Vorsitzender des Marketing-Vereins Mein Lienen.

Die Funktionsweise sei einfach. Man müsse über die Wlan-Einstellung das Netz „Freifunk“ anwählen und „los geht es – keine Kennwortabfrage oder Anmeldung und völlig kostenlos“, betont Peters.

Mit dem Anliegen habe der Verein bei der Gemeindeverwaltung offene Türen eingelaufen. „Die Gemeinde war sehr offen für unsere Idee“, unterstreicht Peters.

Dieses Angebot soll kontinuierlich ausgebaut werden. Das Ziel sei, möglichst flächendeckend den Ortskern mit freiem Wlan zu versorgen. „Wir haben dafür aber keinen strategischen Zeitplan, da der Weiterentwicklung natürlich zahlreiche Gespräche vorausgehen müssen“, erläutert Peters.

Er sehe aber in Lienen gute Voraussetzungen, da der Ausbau des Glasfasernetzes durch die teutel eine gute Basis bilde. „Zudem ist es wichtig zu betonen, dass es für Wlan-Nutzung einen wachsenden Bedarf gibt“, ergänzt der Vorsitzende. Letztendlich „muss und wird un­sere erste Blase rund um den Dorfteich weiter wachsen“.

Dennoch und zugleich wendet sich der Verein mit einem Appell an die Menschen in Lienen.

Wer kann helfen? „Wir benötigen zum Beispiel noch (gebrauchte) „Fritzboxen“ der Modelle 4020 oder 4040 und, was noch viel wichtiger ist, Stromanschlüsse und In­ternetanschlüsse, die wir nutzen können“. Meldungen werden unter info@mein-lie ­nen.de gesammelt. Dort werden auch Fragen beantwortet. Anregungen sind ebenfalls erwünscht.