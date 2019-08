Der Fundort könnte mit der angestrebten Wirkung in Verbindung stehen: Am Paradiesweg, östlich des Hauses Nummer 1, haben Zeugen am Samstagnachmittag in einer Forstanlage eine „Plantage“ mit etwa 30 Marihuanapflanzen entdeckt – und den Fund der Polizei gemeldet.

Drei Monate alte Pflanzen

Die Pflanzen seien etwa drei Monate alt und dürften dort schon einige Wochen gestanden haben. Ein Großteil war wohl eher kurzfristig in schwarze neuwertige Maurereimer umgepflanzt und möglicherweise für den Abtransport bereitgestellt worden. Ferner wurden vor Ort zwei schwarze Kanister aufgefunden, die für die Bewässerung der Pflanzen benutzt worden sein dürften. Zunächst habe die Polizei abgewartet, ob der Abtransport unmittelbar erfolge. Die Marihuanapflanzen seien dann aber sichergestellt worden.

Die Ermittler fragen, wer kann Angaben zur Herkunft der 25 schwarzen Maurereimer machen? Wo sind diese Eimer gesehen oder gekauft worden? Außerdem werden Zeugen gesucht, die im Bereich des Paradiesweges (Nähe Mühlenbach, schon fast Kattenvenne) verdächtige Personen, eventuell mit schwarzen Kanistern oder Fahrzeuge gesehen haben. Diese könnten sich schon länger um die „Versorgung“ gekümmert haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter ✆ 0 54 81/93 37-45 15 entgegen.