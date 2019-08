Es gibt offenbar ein Bermuda-Dreieck für Schilder, und zwar in Kattenvenne an der Heckenstraße/Kreuzung Nachtigallenweg. Anwohner Reinhard Dellbrügge musste feststellen, dass dort gleich zwei Schilder abmontiert worden sind, zum einen das Ortsschild Kattenvenne, und zum anderen – weitaus gefährlicher – das Hinweisschild „Gefährliche Kreuzung“. Bereits Anfang 2018 sei dort ein Ortsschild gestohlen worden, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ob sich die jemand in seinen Partyraum hängt?“, hat er kein Verständnis für derartige Aktionen.

Das Verkehrsschild fehle bestimmt „schon einige Wochen“, das Ortsschild erst seit „zwei oder drei Tagen“. Dellbrügge ärgert sich, weil er gerade wegen des fehlenden Verkehrsschildes unmittelbar die Gemeindeverwaltung verständigt habe – allerdings bislang ohne Ergebnis.

Christian Brüger, Leiter des Fachbereichs Ordnung, Bildung und Soziales, sagt, wegen der fehlenden Schilder sei es „nicht erfolgversprechend“, Anzeige zu erstatten. „Weil wohl niemand genau sagen kann, wann das passiert ist“. Er werde den Bauhof beauftragen, sich die Situation vor Ort einmal anzuschauen, und die Schilder wieder zu montieren. Er wisse nicht, ob aktuell Schilder vorrätig seien. In der Verwaltung würden immer mal wieder Vorfälle zu Schildern gemeldet. „Meistens ist dann aber jemand dagegen gefahren und sie müssen nur wieder gerichtet oder aufgestellt werden.“