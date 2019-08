Alles ruhig im Dreiländereck

Lienen/Lengerich/Hagen -

Ob der Grenzstein am „Dreiländereck“ zwischen Hagen, Lengerich und Lienen immer noch an der richtigen Stelle steht, diese Frage beschäftigte am vergangenen Samstag zahlreiche Heimatfreunde. Der Organisator des Grenzsteintreffens, Hans-Dieter Welp vom Heimatverein Lengerich, begrüßte daher gut 40 Teilnehmer zur traditionellen Grenzbegehung bei bestem Sommerwetter.