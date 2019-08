Stephan Gieseking ist neuer König des Schützenvereins Holzhausen. Das ist das Ergebnis des Königsschießens am Wochenende. Gefeiert wird von Freitag, 30. August bis Sonntag, 1. September. Am Freitag wird ab 19.30 Uhr gleich vier Runden Bingo im Festzelt gespielt. Hochwertige Sachpreise sind zu gewinnen, schreibt der Verein. Am Samstag, 31. August, beginnt um 18 Uhr die „Holzhausener Schützennacht“ mit dem Vogelschießen für jedermann. DJ Siggi legt Musik auf. Gegen 21 Uhr folgt ein Auftritt der Borghorster Prinzengarde. Am Sonntag, 1. September, beginnt ab 15 Uhr ein buntes Programm, das in den Königsball münden wird. Der Festplatz ist an der Straße Zum Holz 1.