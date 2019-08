Das Evangelische Sozialseminar ist längst zu einer Institution für Lienen und Kattenvenne geworden. Das ganze Jahr über werden Veranstaltungen zu Themen angeboten. Jetzt informiert das Sozialseminar über drei weitere Termine.

Am Dienstag, 10. September, stellen Helmut Pojunke und Jens Elmer die ökumenische Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit vor. Sie verfolgt das Ziel einer gerechten partizipatorischen und zukunftsfähigen Gesellschaft weltweit – und das im Sinne des genossenschaftlichen Gedankens, bei dem Eigeninitiative und Teilhabe der Menschen im Zentrum stehen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Gemeindehaus in Kattenvenne, Lindenallee 3.

Am Mittwoch, 9. Oktober, referiert und diskutiert Klaus Mindrup über „Klimaschutz auf Bundes- und kommunaler Ebene“, und zwar ab 19 Uhr im Gemeindehaus Lienen, Friedhofstraße 1. Der gebürtige Lienener sitzt seit 2013 für die SPD im Bundestag und arbeitet dort unter anderem in den Ausschüssen für „Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen“ sowie Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit“ mit. Zudem ist er seit den 1980er Jahren in der Umweltbewegung aktiv.

Dr. Susanne Holtkamp, Mitglied des Imkervereins Kattenvenne, und Rainer Pernotzky aus Stemwede berichten über Erfahrungen und Sichtweisen zum Stichwort Bienenhaltung. Die beiden Experten haben den Abend unter das Thema gestellt „Bienenhaltung in Zeiten des Klimawandels: Her­ausforderungen und Lösungsansätze.“ Interessenten sind eingeladen am Dienstag, 22. Oktober, um 19 Uhr in das Gemeindehaus Lienen, Friedhofstraße 1.

Bei allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei, Anmeldungen sind nicht erforderlich, schreibt das Sozialseminar. Weitere Informationen zu der Reihe gibt Dr. Anja Oetmann-Mennen, ✆0 54 84 / 96 22 20.