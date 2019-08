„Schützenfest im Herzen der Gemeinde“ – unter diesem Motto steht das Holzhausener Schützenfest. Auftakt ist mit einem „Bingo-Abend“ am Freitag, 30. August, ab 19.30 Uhr im Festzelt an der Tischlerei Barkmann, Zum Holz 1. Es werden vier Runden gespielt wobei zu jeder Runde attraktive Preise ausgespielt werden, schreibt der Verein.

Am Samstag, 31. August, holen die Schützen den amtierenden König Michael Wittmann aus. Dazu tritt der Verein um 15 Uhr auf dem Festplatz an. Nach einem gemütlichen Umtrunk marschiert der Verein in Begleitung des Musikvereins Lienen zurück zum Festzelt. Anschließend wird der neue König Stephan Gieseking proklamiert. Außerdem werden die Vereinsmeister und langjährige Mitglieder geehrt.

Um 18 Uhr beginnt das Pokalvogelschießen. Alle Ver ­eine und spontan gebildete Teams aus Lienen sind eingeladen. Dem Gewinnerverein winken ein Pokal und Getränkemarken. Für musikalische Unterhaltung sorgt der Musikverein Lienen.

Ab 20 Uhr wird die „Holzhausener Schützennacht“ durch DJ Hightower eröffnet. Als Highlight wird es gegen 21 Uhr eine stimmungsvolle Show-Tanz-Einlage der Prinzen-Tanzgarde Borghorst geben. Im Anschluss werden die Sieger des Pokalvogelschießens geehrt. Die Partynacht wird dann ab 21.30 Uhr mit einer Happy Hour fortgesetzt.