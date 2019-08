Grillwetter – wie man es sich nur wünschen kann: Einige Mitglieder des VdK-Ortsverbands Lienen haben sich bei Familie In­grid und Bodo Cibis getroffen, um die Grillsaison um einen weiteren schönen Spätsommertag zu bereichern.

„Und es sich bei leckeren Grillspezialitäten, selbst eingelegten Gurken und verschiedenen Salaten, bei einem Glas Wein, Bier oder auch bei Wasser und Säften, gutgehen zu lassen“, heißt es in einem Bericht des Ortsverbands.

Auch wenn auf der luftigen Terrasse eine leichte Brise immer wieder für Abkühlung sorgte, kam doch einiges zutage, was die Gemüter erhitzte und zu verschiedenen Diskussionen führte.

Heinz Stupin, Ehrenvorsitzender des VdK .Ortsverbandes, berichtete von „besseren Zeiten“. So müsse der regelmäßige Sprechtag des VdK-Kreisverbandes wieder nach Lienen geholt werden.

Dann wurde der öffentliche Personennahverkehr kritisiert. Es sei schwerlich möglich, Orte wie Hagen, Glandorf oder Bad Iburg zu erreichen, wohl, weil diese in Niedersachsen lägen. In dieser Frage müssten Verbesserungen erzielt werden, auch wenn durch den Bürgerbus in Bezug auf Glandorf wohl etwas Luft aus dem Kessel genommen werde.

Ein weiteres Thema wird die Barrierefreiheit in Lienen sein, das sich die VdK-Mitglieder noch für 2019 auf die Fahnen geschrieben haben. Dabei gehe es auch um mehr Sicherheit, vor allem auf der Hauptstraße und besonders auf den Gehwegen im Ort zu und um das Dorfteichgelände, heißt es in dem Bericht weiter.

Zudem wolle sich der Ortsverband für eine behindertengerechte WC-Anlage einsetzen und einen Antrag über die Verwaltung an den Rat einbringen. Möglicherweise könne für den Übergang ein Container-WC aufgestellt werden. Das, so hoffen die Mitglieder, könne durch einen Antrag bei „Aktion Mensch“ vielleicht sogar leicht möglich gemacht werden.

Ein weiterer Höhepunkt kündigt sich an. Vorsitzende Karin Baum ließ die Teilnehmer wissen, der VdK-Ortsverband Lienen wolle am Samstag, 28. September, ab 11 Uhr, sein Jubiläum feiern. Der Verband bestehe dann 70 Jahre. Die Mitglieder seien schon jetzt dazu eingeladen, sagte Karin Baum.