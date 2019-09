Lienen -

Wer weiß, wie alt der Lienener Kirchturm ist oder durch welchen Eingang man das Gotteshaus früher einmal betreten hat? Diese und weitere Fragen werden am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, beantwortet, der unter dem Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ steht und vom Heimatverein Lienen ausgerichtet wird.