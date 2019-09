In Lienen und Kattenvenne, in Glandorf und Schwege wurde der Bürgerbus gestern Morgen an seinem ersten Tag von Kindergarten- und Schulkindern begrüßt. Nach der Jungfernfahrt zwischen 8 und 10 Uhr nahmen sich einige Fahrer und Vertreter des Bürgerbusvereins Zeit, um der neuen Linie mit einer „Spektakeltour“ zu weiterer Bekanntheit zu verhelfen.