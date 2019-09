Giesekings besteigen den Thron

LIENEN -

Schützenfest ist nur einmal im Jahr. Und wenn dann auch noch das Wetter mitspielt, wird‘s voll. So geschehen am Wochenende beim Schützenverein Lienen-Holzhausen. Erst wurden die neuen Majestäten samt Hofstaat inthronisiert, anschließend bis tief in die Nacht gefeiert. Grund zum Jubeln hatte allen voran Stephan Gieseking, der neue König des Schützenvereins. An seiner Seite: Frau Nicole.