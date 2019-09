Lienen -

Notrufsäulen kennt fast jeder. Sie sind orange, fest installiert und alle paar Kilometer am Rand einer jeden deutschen Autobahn zu finden. In Lienen steht seit Neustem für Veranstaltungen im Gemeindegebiet eine Notfallsäule der Freiwilligen Feuerwehr zur Verfügung. Aber was ist eine Notfallsäule? Was kann das 1,70 Meter hohe, dreieckige Ding in feuerrotem Design?