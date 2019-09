Praktisch lernen statt büffeln

Lienen -

Bei schönem Spätsommerwetter haben sich zwölf Kinder am vergangenen Freitag mit dem Imker Norbert Brockmann in Lienen getroffen. Der Mann vom Imkerverein Kattenvenne berichtete zunächst voller Begeisterung über die gut 550 verschiedenen Bienenarten in Deutschland. Mit der Unterscheidung der Honigbienen in Königin, Arbeiterinnen und Drohnen ging es weiter.