„Es war ein gutes Jahr.“ Marcus Persch muss nicht lange überlegen, wie das Fazit seiner ersten Saison als verantwortlicher Leiter des Hallenfreibades in Lienen ausfällt. „Natürlich gibt es immer Luft nach oben“, betont er und berichtet, dass in der Zeit vom 1. Juni bis Anfang September fast 18 000 Gäste das Hallenfreibad im Erholungsort besucht haben. „Im Sommer 2018 war das Wetter noch etwas heißer“. Für die vorhergehende Saison wies die Statistik fast 20 000 Badegäste aus.

„Wir hatten ein sehr angenehmes Publikum“, blickt der 30-Jährige zurück. Er habe in seiner vorherigen Tätigkeit in Osnabrück „ganz andere Gruppen“ kennengelernt. In Lienen habe es keine Zwischenfälle gegeben. „Einmal war das Bad schon sehr, sehr gefüllt“, erinnert er sich, betont aber, dass die „Kapazitätsgrenze“ auf keinen Fall erreicht worden sei.

Überhaupt freue er sich, dass der „Sommer gut gelaufen“ sei. Nur wenn es auch Betrieb in einem Bad gebe, könne man erkennen, wo etwas nicht richtig funktioniere und ob es irgendwo Probleme gegeben habe.

„Das idyllisch liegende Freibad in Lienen hat schon eine gute Atmosphäre“, sagt Persch. Er habe Badegäste aus der Region Osnabrück, aus Lengerich oder anderen Orten getroffen – aus allen Bevölkerungsgruppen. „Das spricht für das Bad.“

Persch hebt hervor, dass ein Campingplatz, Grillplätze, ein Tennisplatz oder die Beachvolleyball-Felder weit über das Angebot in anderen Bädern hinausgingen. Das „relativ alte Bad“ sei in einem Top-Zustand.

Die Gesamtsituation hänge auch mit den Investitionen in der Vergangenheit zusammen. 2018 etwa ist die Filteranlage erneuert worden (wir berichteten). „Die Aufbereitung des Badewassers ist auf einem guten Stand.“ Persch ist als Badleiter auch zuständig für die technischen Anlagen. „Das ist Teil der Ausbildung“.

Im Eingang hängt ein „Meckerkasten“. Lediglich Kleinigkeiten, wenn überhaupt, seien dort per Zettel reklamiert worden. Viel besser finde er die persönliche Ansprache. „Dann kann man sofort erläutern, warum etwas wie geregelt ist.“ Persch nennt ein Beispiel: Der Wunsch nach einer abgetrennten Schnellschwimmerbahn könne bei Hochbetrieb im Freibad kaum realisiert werden.

Die Freibadsaison ist zwar beendet, weniger Arbeit hat Persch dennoch nicht. „Wir müssen die technischen Anlagen soweit wie möglich runterfahren“, erläutert er eine seiner Aufgaben. Und im Oktober beginnen im Hallenbad wieder die Schwimmkurse. Dafür bleibe im Sommer einfach keine Zeit.