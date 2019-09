Frida will keine Orthesen mehr

Denn die Operationsmethode die für Frida nach Einschätzung namhafter Ärzte die beste ist, wird in Deutschland nicht angeboten. Und die Kostenübernahme für eine OP in der Schweiz will die Techniker Krankenkasse (TK) in diesem Fall nicht übernehmen. „Dabei wäre das nicht mal teurer für die Krankenkasse“, betont Fridas Vater Jörg Richtering . Denn eventuelle Mehrkosten würden durch eine Stiftung übernommen,

Aber der Reihe nach: Dass mit Frida etwas nicht stimmt, fiel den Eltern auf, als das Kind anfing zu krabblen und im Alter von acht Monaten immer wegknickte, wenn es das rechte Bein belasten wollte. Es folgten zahlreiche Arzt- und Klinikbesuche, bis die Diagnose feststand, die die Familie wie ein Schlag aus heiterem Himmel traf: Neurofibromatose Typ I. Ein Gendefekt, der unterschiedliche Folgen haben kann. Zum Beispiel eine ganz spezielle und bei Kinder schwer zu behandelnde Form der Arthrose.

Wie bei Frida, deren rechter Schienbeinknochen mittendrin auf einigen Zentimetern völlig porös ist. „Das ist wie ein Dauerbruch, der nicht verheilen will“, erläutert Jörg Richtering. Das Einzige was helfe, sei, das kranke Material samt Gewebe komplett zu entfernen und zu ersetzen beziehungsweise die entstandene Lücke zu schließen.

In Deutschland werden nach den Recherchen von Familie Richtering dazu drei unterschiedliche Methoden angeboten. Dazu gehört der Einsatz eines sogenannten Ringfixateurs, mit dessen Hilfe die beiden Knochenenden zusammenwachsen sollen. Auch kann die Lücke durch das Einsetzen von Metall geschlossen werden. Beide Methoden bergen Risiken und haben nicht so gute Erfolgschancen wie der in der Schweiz angebotene Eingriff, haben Jörg Richtering und seine Frau in Erfahrung gebracht.

Eine dritte Möglichkeit, die in deutschen Kliniken praktiziert wird, ist die Entnahme von Knochenmaterial aus dem gesunden Bein, um es in den lädierten Kochen einzupflanzen. „Das heißt aber, dass man das gesunde Bein auch noch schwächt“, verdeutlicht Jörg Richtering, warum seine Frau und er dieser Methode ebenfalls skeptisch gegenüberstehen.

Erst kürzlich waren sie mit Frida bei einem Experten in Rosenheim, der die Ringfixateur-Methode anbietet. Selbst der habe gesagt, dass für Frida eine Operation in der Schweiz das Beste wäre. In der Schweiz, das heißt in diesem Fall: im „Klinikum beider Basel“.

„Dort würde Frida ein Stück unbehandelter Knochen aus einer Knochenbank in Belgien eingesetzt. Eine Methode, die in Deutschland nicht zugelassen ist“, erklärt Jörg Richtering. Der Vorteil liege darin, dass die Chancen für ein Zusammenwachsen sehr gut seien und das eingesetzte Stück sogar mitwachse.

Die TK führt jedoch rechtliche Bedenken an und verweist darauf, dass sie „nur Kosten für eine Leistung übernehmen kann, die auch zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland gehört“, heißt in einem Schreiben von Ende Juli.

Die Ablehnung durch die TK, die bislang immer anstandlos alle Kosten für Frida übernommen hat, ist für die Familie ein Rückschlag. „Frida ist hart im Nehmen. Aber sie hat Schmerzen, die in jüngster Zeit immer schlimmer werden. Und natürlich wollen wir das Beste für unser Kind. Wir finden, dass Frida das Recht auf Chancengleichheit im Leben zusteht“, sagt ihre Mutter. Aber nach einer langwierigen juristischen Auseinandersetzung steht ihr und ihrem Mann nicht der Sinn: „Die Zeit drängt. Die Einschulung wurde extra um ein Jahr verschoben. Operation und Nachbehandlung müssen in diesem Winter und im Frühjahr über die Bühne gehen, damit Frida ab nächsten Sommer zur Schule gehen kann, ohne später wieder für Monate aus dem Unterricht herausgerissen zu werden.“

Gegen den Ablehnungsbescheid haben die Richterings inzwischen Widerspruch eingelegt und hoffen auf eine zügige Bearbeitung mit einem für sie positiven Bescheid.

Bei der TK will man sich diesen Fall noch einmal genauer ansehen. „Das geht jetzt mit allen eingereichten Unterlagen und Gutachten an unsere Widerspruchsstelle“, kündigte Pressesprecher Christian Elspass auf Nachfrage der WN an. Warum der Antrag auf die Operation in Basel „erstinstanzlich“ abgelehnt wurde, dazu konnte er nicht mehr sagen, als aus der schriftlichen Begründung hervorgeht.Ohne etwas versprechen zu können und zu wollen versicherte er, dass in dieser Angelegenheit das letzte Wort noch nicht gesprochen sei.