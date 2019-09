Im vergangenen Jahr wurden Dinge ins Erzählcafé mitgebracht, die die Teilnehmer – ehemalige Kriegskinder – nach ihrer Flucht 1945/46 aufbewahrt haben, und die sie auch heute noch daran erinnern. Um dieses prägende Ereignis ranken sich die Geschichten der Zeitzeugen: Wie und wohin wurden die Puppe oder der Teddy mitgenommen? Was erlebten auch sie und wie überstanden auch sie die Flucht? Im Haushalt der Älteren haben sie heute einen wichtigen Platz.

Immer weniger Menschen haben die Kriegs- und Nachkriegsereignisse als Zeitzeugen miterlebt, und für Nachgeborene bleiben oft nur Fotos, Dokumente und Gegenstände aus dieser Zeit zurück. Unmittelbare Zeugen der damaligen Kriegs- und Nachkriegsjahre, die anderen Menschen ihre eigenen Erlebnisse erzählen können, werden weniger.

Diese Gespräche werden seit Jahren im Erzählcafé geführt. Dennoch bleiben viele Fragen: Wie bewahrt man wesentliche Erinnerungen an die Flucht- und Kriegserlebnisse auf? Was gibt man in einer Familie oder in einem gesellschaftlichen Kollektiv, zum Beispiel in einem Dorf, an andere weiter? Werden die Nachgeborenen die Dinge, die auf der Flucht mitgenommen wurden, überhaupt noch erkennen und wertschätzen? Was wissen sie darüber? Sind die Erfahrungen ehemaliger Flüchtlinge überhaupt wichtig für die Nachgeborenen? Was legen Ältere den Jüngeren ans Herz? Was sollte aus der Sicht der Zeitzeugen für die Zukunft bewahrt und weitergegeben werden?

Auf diese noch offenen Fragen soll es Antworten geben, die die Teilnehmer am besten gemeinsam erarbeiten, schreiben die Veranstalter. Das nächste Erzählcafé im Kirchsaal der evangelischen Kirche Lienen findet am Donnerstag, 19. September, ab 15 Uhr statt.