„Falsche Signale“ vermeiden

Obwohl ein Runder Tisch schon in den 1990er Jahren von der Landesregierung hätte einberufen werden sollen, was allerdings nie geschehen ist, fiel der Vorschlag des Bündnisses bei den anderen Fraktionen nicht auf bedingungslose Zustimmung.

Im Kern geht es dem Bündnis darum, dass die Folgen einer möglichen Betriebsschließung nicht allein auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden sollen. Fraktionsmitglied Heiner Peters warf Calcis vor, in der Vergangenheit „nicht vorausschauend“ geplant zu haben.

Damit rief er prompt deutlichen Widerspruch hervor: Jegliche Kritik an Clalcis als Arbeitgeber und auch als (Ansprech-)Partner der Gemeinde ließen Reinhard Otte ( SPD ) und Gerhard Schomberg ( CDU ) ausdrücklich nicht gelten. Otte: „Calcis war immer vorausschauend. Es ist aus Sicht eines solchen Unternehmens absolut richtig, dass es alles versucht, seinem Geschäft weiter nachgehen zu können. Alles andere wäre sträflich, allein schon der Mitarbeiter wegen.“ Schomberg forderte darüber hinaus, dass die Gemeinde im Rahmen ihrer Möglichkeiten „alles tun muss für den Erhalt von Calcis“. Beide betonten, dass die Geschäftsleitung immer mit offenen Karten gespielt habe.

Um kein „falsches Signal“ (Alexander Kühne, CDU) in Richtung der Genehmigungsbehörde zu senden oder gar ein Ausstiegsszenario heraufzubeschwören, erteilten CDU und SPD der Einberufung eines runden Tisches zum jetzigen Zeitpunkt eine klare Absage.

Was Peters‘ Kritik an Calcis betrifft, ruderte auch der Ausschussvorsitzende Georg Kubitz (Bündnis) zurück. Er betonte jedoch, dass der Kalkabbau auch im Fall einer weiteren Genehmigung endlich sei. Deshalb müsse ein Runder Tisch her, selbst wenn Calcis die beantragten 9,9 Hektar bekomme. So hatte es das Bündnis auch in seinem Antrag formuliert.

Gegen Ende der Debatte zeichnete sich als Kompromiss ab, dass ein solcher Tisch eingerichtet werden kann, aber nicht bevor die Bezirksregierung eine Entscheidung gefällt hat. Und wenn er denn kommt, dann sollte er nach Ansicht von Bürgermeister Arne Strietelmeier nicht allein die Situation der Beschäftigten im Blick haben: „Dann reden wir auch über Strukturhilfen und Fördergelder.“

Der Ausschuss hat den Antrag ohne Beschlussempfehlung an den Rat verwiesen, der am Montag, 7. Oktober, um 18 Uhr zu seiner ersten Sitzung nach er Sommerpause im Haus des Gastes zusammenkommt.