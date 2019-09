Haben Sie mit der Entscheidung der EZB gerechnet?

Rainer Langkamp : Die Entscheidung hatte sich in den vergangenen Wochen angedeutet, aus den Formulierungen, die die EZB und insbesondere Herr Draghi schon benutzt hatten. Ja, wir haben damit gerechnet.

Sie haben nicht mit Schlimmerem gerechnet, weil es ja durchaus Stimmen gab, die andeuteten, dass es auch weiter herunter gehen könnte?

Rainer Langkamp: Nein – wobei die Frage ist: Was ist noch schlimmer? Wir haben auf der einen Seite immerhin die weitere Absenkung des Einlagenzinssatzes um 0,1 auf minus 0,5. Auf der anderen Seite haben wir das Aufkaufprogramm, das ja seit längerer Zeit ausgesetzt war. Da werden jetzt von der EZB monatlich 20 Milliarden Euro vom Kapitalmarkt absorbiert. Die Wirkung darf man nicht unterschätzen. Es wird die langfristigen Zinsen weiter nach unten drücken.

Was ist das für eine Wirkung – auf Sie als Kreditinstitut, aber auch auf die Kunden?

Rainer Langkamp: Die Situation ist, dass die EZB als Nachfrager auftritt und Wertpapiere kauft. Das macht sie mit Geld, dass sie selbst druckt. Und weil dadurch zusätzliches Geld auf den Markt kommt, sinkt natürlich der Zins. Damit wird der Druck auf die ohnehin negativen Zinsen noch weiter zunehmen.

Was bedeutet das letztlich für den Kunden?

Rainer Langkamp: Kunden, die in Wertpapiere am Kapitalmarkt investieren und sichere Anlagen suchen, müssen schon heute negative Zinsen in Kauf nehmen. Eine zehnjährige Bundesanleihe bringt heute eine negative Rendite – sie kostet ungefähr minus 0,6 Prozent pro Jahr. Inzwischen sind wir über alle Laufzeiten bei sicheren Kapitalanlagen im negativen Bereich.

Der Kunde wird dann letztlich dazu übergehen, diese Anleihen nicht zu kaufen – wer will schon fürs Anlegen zahlen? Das setzt sich fort in die Ertragssituation Ihres Hauses.

Rainer Langkamp: Das ist genau der Punkt. Es war früher üblich, Bundesschatzbriefe oder Bundesobligationen zu kaufen und dort eine vernünftige Rendite zu erwirtschaften. Das findet heute durch private Kunden im Grunde gar nicht mehr statt. Als Anlageersatz werden überwiegend die Produkte der Banken genommen – Sichteinlagen, Geldmarktkonten, Sparkonten, wo das Geld dann geparkt wird.

Selbst wenn der Kunde dort Geld parkt, hat er ja trotzdem keine Rendite. Er sieht zwar vordergründig keinen Verlust, aber wir haben ja keine Nullinflation.

Rainer Langkamp: Der Kunde bekommt heute keine Rendite. Die Zinssätze sind im Privatkundenbereich bei null Prozent eingefroren. Das hat folgende Auswirkung: Für die Sparkasse – für unser Haus ganz konkret – bedeutet das bei kurzfristigen Einlagen, die wir in Höhe von etwa 2,8 Milliarden Euro haben, dass wir diese Summe eben nicht für null Prozent anlegen, sondern mit Negativzinsen konfrontiert sind. Wenn man das zu Ende kalkuliert, bedeutet das, dass der Negativzins dieser Kundeneinlagen in einer Höhe von rund 14 Millionen Euro durch die Sparkasse abgepuffert wird. Das ist es, was die Situation uns in jedem Jahr kostet.

Wovon der Kunde dennoch nichts hat.

Rainer Langkamp: Für die Kunden gibt es trotzdem keinen Ertrag. Wir haben ja eine Inflation, die eher bei einem bis eineinhalb Prozent ist. Obwohl sie keine Negativzinsen zahlen, gibt es einen Kapitalverzehr – und sie verzichten auch noch auf Ertrag. Und es ist immer noch möglich, wenn man in breitgestreute, langfristige Anlagen mit Aktien und Immobilien geht, langfristig im Durchschnitt etwa 2,5 Prozent Ertrag zu erwirtschaften. Die Privatkunden der Kreissparkasse Steinfurt verzichten so jedes Jahr auf rund 60 Millionen Euro Rendite – das sind rund 165 000 Euro Tag für Tag.

Wie wollen Sie in der Situation noch Geld verdienen – das müssen Sie ja?

Rainer Langkamp: Wir müssen, und es gelingt uns auch. Wir haben eine solide, eine überdurchschnittliche Ertragssituation. Dabei hilft uns ein starkes Kreditgeschäft mit unseren privaten und mittelständischen Kunden. Denn dort gibt es noch positive Kreditzinsen. Zudem erwirtschaften wir Provisionserlöse aus dem Vermittlungsgeschäft sowie aus der Kontoführung. Diese Erlöse sind zinsunabhängig.

Christine Lagarde wird die EZB-Leitung übernehmen. Es gibt durchaus Befürchtungen, dass die EZB noch politischer geführt werden könnte und sich nicht nur um die Währungsstabilität kümmert. Wie sehen Sie das?

Rainer Langkamp: Aus meiner Sicht tut sie das heute schon. Die Politik der EZB ist sehr geprägt von fiskalpolitischen Überlegungen, wenn man etwa an die südeuropäischen Länder denkt. Und als wir vor über zehn Jahren die Finanzmarktkrise hatten, gab es ein großes Thema, über das aktuell nicht viel gesprochen wird – das aber längst nicht beseitigt ist: die Staatsverschuldung. Staaten gehören zu den größten Schuldnern. Durch die Zinssituation werden sie aktuell massiv entlastet. Der hohe Schuldenstand wird für die Staaten damit erträglicher. Höhere Zinsen könnten die meisten Staaten nur schwer oder gar nicht verkraften. Auch deshalb werden wir uns an die aktuelle Zinssituation gewöhnen müssen. Sie wird meiner Meinung nach langfristig so sein.