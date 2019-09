Im Kern geht es dem Bündnis darum, dass bei allen Entscheidungen, die die Gemeinde betrifft, der Klimaschutz nicht nur beachtet werden, sondern höchste Priorität haben soll. Über allen schwebt das Ziel, sich gemeinsam mit anderen Kommunen weltweit dafür ins Zeug zu legen, „um die Erderwärmung bis 2050 auf die angestrebten 1,5 Grad Celsius zu begrenzen“.

Sechs Punkte beinhaltet der Antrag. Unter anderem soll bei sämtlichen politischen Beschlussvorlagen künftig ein Hinweis auf mögliche Auswirkungen auf das Klima erfolgen und – sofern diese vorliegen – „Kompensationsmaßnahme vorgeschlagen und gleichzeitig eine klimaschonende Alternative aufgezeigt werden“. Auch sieht der Antrag vor, dass erneut ein Klimamanager oder eine Klimamanagerin eingestellt werden soll.

Diese und weitere Forderungen lösten eine lebhafte Debatte quer durch die Fraktionen aus. Über eine halbe Stunde wechselten sich Änderungsvorschläge immer wieder mit der Erkenntnis ab, dass man so eine Resolution eigentlich gar nicht brauche. Allen voran Gerhard Schomberg ( CDU ) und Jörg Hawerkamp (SPD) waren sich einig, dass die Gemeinde seit Jahren bei ihren Entscheidungen den Klimaschutz beachte. „Seien wir doch mal ehrlich, es liegt doch nicht am guten Willen. sondern am fehlenden Geld, dass nicht mehr passiert“, gab Hawerkamp zu bedenken.

Andere Ausschussmitglieder warnten davor, der Verwaltung immer noch mehr Aufgaben aufzubürden. Dazu Bürgermeister Arne Strietelmeier: „Was wir in der Verwaltung zu leisten haben, kann ich manchmal jetzt schon nicht mehr mit meiner Fürsorgepflicht vereinbaren.“

Was die Einrichtung einer Klimamanager-Stelle betrifft, hat die CDU nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre eine klare Position: Das ist mit ihr nicht zu machen. Stattdessen solle bei Bedarf externe Hilfe geholt werden.

Den Vorwurf von Lukas Licher (CDU), dieser Antrag sei „reine Symbolpolitik und der Versuch einer Fraktion, sich dadurch zu profilieren“, wies Ausschussvorsitzender Georg Kubitz als Bündnis-Ratsherr vehement zurück: „Dieses Thema ist uns wirklich eine Herzensangelegenheit. Denn wir glauben schon, dass wir einen Klimanotstand haben. Es geht auch darum, ein Zeichen zu setzen.“ Kubitz sprach von „Selbstverpflichtung und Selbstvergewisserung“. Er äußerte die Zuversicht, dass man sich interfraktionell womöglich doch noch auf einen „konsensfähigen Antrag“ in Sachen Klimaschutz eigen könne.