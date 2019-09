1,5 Millionen Euro stehen im Raum

Um weitere Anhaltspunkte zu erhalten, wie es mit dem Gebäude weitergehen kann, hat die Gemeinde der Sachverständigen Lisa Plogmann aus Georgsmarienhütte den Auftrag erteilt, eine Wertermittlung vorzunehmen. Ihr Ansatz, das über die Ermittlung des Verkehrswertes zu erreichen, scheiterte aus einem simplen Grund, den sie in der jüngsten Sitzung des Planungs- und Bauausschuss darlegte: „Dafür bräuchte man einen potenziellen Käufer, aber den gibt es nicht.“ Soll heißen: So, wie das Gebäude dort in seinem aktuellen Zustand steht, ist es nicht veräußerbar. Sie gab auch zu bedenken, dass man solchen Gebäuden gemeinhin eine Nutzungsdauer von 40 bis 50 Jahren einräume. Den Erhaltungszustand bezeichnete sie als „mäßig“. Nur zur Erinnerung: Die Hauptschule hat 2018, im Jahr ihrer Schließung, zugleich das 50-jährige Bestehen gefeiert.

Für Kämmerer Daniel Püttcher heißt das jetzt, er wird zunächst einmal die 1,5 Millionen Euro Sanierungsbedarf als Wertminderung in exakt dieser Höhe erfassen und als Abschreibung im Haushalt 2018 verbuchen. „Allerdings entfallen davon 780 000 Euro auf einen Sonderposten, da das Schulgebäude vom Land gefördert ist.“ Bleiben am Ende immer noch 730 000 Euro, die zu Lasten des Jahresergebnisses der Gemeinde gehen. In den Büchern ist das Gebäude dann noch mit einem Restwert von gut 800 000 Euro zu finden. 2107 waren es noch 2,34 Millionen Euro.

Die Frage, wie es mit dem Schulgebäude weitergehen kann oder soll, ist damit noch nicht beantwortet. Plogmann machte deutlich, dass mit diesem Gebäude nie der Betrag erwirtschaftet werden könne, der für den Erhalt aufzubringen ist. Heißt nichts anderes, als dass die Mieteinnahmen zur Deckung der Kosten nicht reichen.

Vermutlich würde sich daran im Falle eines Abrisses und Neubaus vermutlich auch nichts ändern. Das könnte zu einem Problem werden: Da sich Lienen im Haushaltssicherungskonzept befindet, sind dem Kämmerer bei den sogenannten freiwilligen Ausgaben stark die Hände gebunden. Püttcher: „Meine Aufgabe ist es, bis 2025 wieder einen ausglichen Haushalt vorzulegen.“

Den Eindruck, die Gemeinde habe in der Vergangenheit nicht genügend für den Erhalt des Gebäudes getan, wollte Gerhard Schomberg (CDU) mit Verweis auf diverse Maßnahmen wie den Austausch der Fenster so nicht stehen lassen. Wolfgang Wieneke (Bündnis für Ökologie und Demokratie) plädierte dafür, konkrete Zahlen künftig nur im nichtöffentlichen Teil der Ausschuss- und Ratssitzungen zu erörtern, um die Schule nicht öffentlich kaputtzuschreiben. Und damit meinte er nicht in erster Linie das Schulgebäude, sondern die Waldorfschule als Mieter.

Im WN-Gespräch führt Kämmerer Daniel Püttcher noch einen weiteren Punkt an, den man in der Diskussion nicht vergessen dürfe: „All diese Zahlen, über die wir hier reden, sagen nichts darüber aus, wie die Gemeinde darüber hinaus von der Waldorfschule profitiert.“